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Моуринью раскритиковал Пепе и Роналду за выступление в сборной Португалии на Евро-2024

9 июля 2024 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Моуринью объяснил, почему Роналду и Пепе должны уйти из сборной Португалии
Криштиану Роналду и Пепе по время Евро-2024. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью работает экспертом на чемпионате Европы по футболу. Опытный наставник оценил выступление сборной Португалии на турнире. 

Моуринью считает, что команде нужны перемены, чтобы продолжить прогрессировать, сообщает Daily Mail

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Сборная Португалии выбыла с континентального первенства на стадии четвертьфинала. Команда Роберто Мартинеса проиграла в серии пенальти национальной команде Франции. Криштиану Роналду не забил на турнире ни одного гола и сделал одну результативную передачу. 

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью во время тренировки. Фото: instagram.com/josemourinho/

Что Моуринью сказал о сборной Португалии 

Еще перед стартом Евро-2024 Жозе Моуринью причислил к фаворитам турнира сборные Франции, Англии и Португалии. Эксперт считает, что не ошибся в прогнозах. Он уверен в высоком потенциале португальской команды.

Криштиану Роналду
Партнеры по команде утешают Роналду на Евро-2024. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

В то же время Моуринью отметил, что ждал большего от подопечных Роберто Мартинеса. Команда не удивила наставника "Фенербахче", равно как и своих противников на поле.  

"Сборная Португалии прогрессировала по ходу Евро-2024, но слишком медленно. Это молодая команда, у нее хорошее будущее. Но некоторым игрокам стоит задумать об уходе. Пепе и Роналду не должны играть вечно", — заявил Моуринью. 

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