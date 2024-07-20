Забарний перейде з Борнмута до гранду англійської Прем'єр-ліги

Ілля Забарний на тренуванні "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний продовжить кар'єру у Прем'єр-лізі, але перейде до іншої команди. Інтерес до молодого футболіста виявляє клуб, де вже грає представник збірної України.

"Борнмут" вже встановив ціну, за яку готовий відпустити Забарного, повідомляє CaughtOffside.

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У сезоні 2023/2024 Ілля Забарний був визнаний одним із найкращих захисників англійської Прем'єр-ліги. Молодий футболіст отримав гарні відгуки та за свої виступи у складі збірної України на Євро-2024. В результаті у "Борнмута" з'явилося кілька пропозицій щодо трансферу 21-річного гравця.

Куди піде Забарний

Головним претендентом на українського захисника став лондонський "Арсенал", де виступає Олександр Зінченко. "Каноніри" зайняті пошуками молодого та фізично сильного гравця оборони, який уже пройшов адаптацію до АПЛ.

Ілля Забарний працює з м'ячем. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Борнмут" не збирається відпускати Забарного, якщо за гравця не запропонують щонайменше 40 млн євро. "Арсенал" може дозволити собі такі витрати. Клуби вже ведуть переговори щодо трансферу українця.

Також "Арсенал" цікавиться захисником "Болоньї" та збірної Італії Рікардо Калафіорі.

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