Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Забарний готується до трансферу — Борнмут погодив перехід українця arrow

Забарний готується до трансферу — Борнмут погодив перехід українця

20 липня 2024 11:07
Валерій Ковалевич - Редактор
Забарний перейде з Борнмута до гранду англійської Прем'єр-ліги
Ілля Забарний на тренуванні "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Валерій Ковалевич - Редактор

Захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний продовжить кар'єру у Прем'єр-лізі, але перейде до іншої команди. Інтерес до молодого футболіста виявляє клуб, де вже грає представник збірної України.

"Борнмут" вже встановив ціну, за яку готовий відпустити Забарного, повідомляє CaughtOffside.

Читайте також:

У сезоні 2023/2024 Ілля Забарний був визнаний одним із найкращих захисників англійської Прем'єр-ліги. Молодий футболіст отримав гарні відгуки та за свої виступи у складі збірної України на Євро-2024. В результаті у "Борнмута" з'явилося кілька пропозицій щодо трансферу 21-річного гравця.

Куди піде Забарний

Головним претендентом на українського захисника став лондонський "Арсенал", де виступає Олександр Зінченко. "Каноніри" зайняті пошуками молодого та фізично сильного гравця оборони, який уже пройшов адаптацію до АПЛ.

Ілля Забарний
Ілля Забарний працює з м'ячем. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Борнмут" не збирається відпускати Забарного, якщо за гравця не запропонують щонайменше 40 млн євро. "Арсенал" може дозволити собі такі витрати. Клуби вже ведуть переговори щодо трансферу українця.

Також "Арсенал" цікавиться захисником "Болоньї" та збірної Італії Рікардо Калафіорі.

Нагадаємо, Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо. 

Роналду з дружиною відверто показали, чим займаються у сауні

На війні з Росією загинув батько відомої української спортсменки

спорт футбол Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні