Забарный перейдет из Борнмута в гранд английской Премьер-лиги

Илья Забарный на тренировке "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный продолжит карьеру в Премьер-лиге, но перейдет в другую команду. Интерес к молодому футболисту проявляет клуб, где уже играет представитель сборной Украины.

"Борнмут" уже установил цену, за которую готов отпустить Забарного, сообщает CaughtOffside.

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В сезоне 2023/2024 Илья Забарный был признан одним из лучших защитников английской Премьер-лиги. Молодой футболист получил хорошие отзывы и за свои выступления в составе сборной Украины на Евро-2024. В результате у "Борнмута" появилось несколько предложений о трансфере 21-летнего игрока.

Куда уйдет Забарный

Главным претендентом на украинского защитника стал лондонский "Арсенал", где выступает Александр Зинченко. "Канониры" заняты поисками молодого и физически сильного игрока обороны, который уже прошел адаптацию в АПЛ.

Илья Забарный работает с мячом. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Борнмут" не собирается отпускать Забарного, если за игрока не предложат как минимум 40 млн евро. "Арсенал" может позволить себе такие затраты. Клубы уже ведут переговоры о трансфере украинца.

Также "Арсенал" интересуется защитником "Болоньи" и сборной Италии Риккардо Калафиори.

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