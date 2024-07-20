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На войне с Россией погиб отец известной украинской спортсменки

20 июля 2024 08:52
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
На войне погиб отец украинской баскетболистки Анжелики Ляшко
Погибший Александр Ляшко. Фото: ФБУ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В зоне боевых действий погиб украинский военный Александр Ляшко. Он был отцом известной украинской баскетболистки Анжелики Ляшко.

Ляшко погиб во время боев в Луганской области, сообщила Федерация баскетбола Украины.

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Подразделение Олега Ляшко. Фото: ФБУ

Отец баскетболистки погиб на войне

В населенном пункте Невское в Луганской области погиб уроженец Бердянска Александр Ляшко.

Известно, что 17 июля военный получил несовместимые с жизнью ранения.

В зоне боевых действий Ляшко служил в должности стрелок-помощник гранатометчика 3-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода стрелковой роты в составе 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Хороброго.

"Защищая суверенитет страны и нашу с вами безопасность, он погиб при выполнении боевой задачи, проявив стойкость и мужество в н.п. Невске, Луганской области 17 июля 2024 года.

Герои не погибают! Они навеки в наших сердцах…", — говорится в сообщении ФБУ.

Отметим, что 23-летняя дочь Ляшко играет в национальной сборной по баскетболу 3х3.

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