На войне погиб отец украинской баскетболистки Анжелики Ляшко

Погибший Александр Ляшко. Фото: ФБУ

В зоне боевых действий погиб украинский военный Александр Ляшко. Он был отцом известной украинской баскетболистки Анжелики Ляшко.

Ляшко погиб во время боев в Луганской области, сообщила Федерация баскетбола Украины.

Читайте также:

Подразделение Олега Ляшко. Фото: ФБУ

Отец баскетболистки погиб на войне

В населенном пункте Невское в Луганской области погиб уроженец Бердянска Александр Ляшко.

Известно, что 17 июля военный получил несовместимые с жизнью ранения.

В зоне боевых действий Ляшко служил в должности стрелок-помощник гранатометчика 3-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода стрелковой роты в составе 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Хороброго.

"Защищая суверенитет страны и нашу с вами безопасность, он погиб при выполнении боевой задачи, проявив стойкость и мужество в н.п. Невске, Луганской области 17 июля 2024 года.

Герои не погибают! Они навеки в наших сердцах…", — говорится в сообщении ФБУ.

Отметим, что 23-летняя дочь Ляшко играет в национальной сборной по баскетболу 3х3.

Напомним, Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.

Роналду с женой откровенно показали, чем занимаются в сауне.

Луческу готовится возглавить известную европейскую сборную — о чем речь.

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.