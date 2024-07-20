На війні загинув батько української баскетболістки Анжеліки Ляшко

На війні з Росією загинув батько відомої української спортсменки
В зоні бойових дій загинув український військовий Олександр Ляшко. Він був батьком відомої української баскетболістки Анжеліки Ляшко.
Ляшко загинув під час боїв на Луганщині, повідомила Федерація баскетболу України.
Батько баскетболістки загинув на війні
У населеному пункті Невське на Луганщині загинув уродженець Бердянська Олександр Ляшко.
Наразі відомо, що 17 липня військовий отримав несумісні з життям поранення.
В зоні бойових дій Ляшко служив на посаді стрілець-помічник гранатометника 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу стрілецької роти у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго.
"Захищаючи суверенітет країни і нашу з вами безпеку, він загинув при виконанні бойового завдання, виявивши стійкість і мужність в н.п. Невське, Луганської області 17 липня 2024 року.
Герої не вмирають! Вони навіки в наших серцях…" — йдеться в повідомленні ФБУ.
Зазначимо, що 23-річна донька Ляшка грає в національній збірній з баскетболу 3х3.
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