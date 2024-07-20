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На війні з Росією загинув батько відомої української спортсменки

20 липня 2024 08:52
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
На війні загинув батько української баскетболістки Анжеліки Ляшко
Загиблий Олександр Ляшко. Фото: ФБУ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В зоні бойових дій загинув український військовий Олександр Ляшко. Він був батьком відомої української баскетболістки Анжеліки Ляшко.

Ляшко загинув під час боїв на Луганщині, повідомила Федерація баскетболу України.

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Підрозділ Олега Ляшка. Фото: ФБУ

Батько баскетболістки загинув на війні

У населеному пункті Невське на Луганщині загинув уродженець Бердянська Олександр Ляшко.

Наразі відомо, що 17 липня військовий отримав несумісні з життям поранення.

В зоні бойових дій Ляшко служив на посаді стрілець-помічник гранатометника 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу стрілецької роти у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго.

"Захищаючи суверенітет країни і нашу з вами безпеку, він загинув при виконанні бойового завдання, виявивши стійкість і мужність в н.п. Невське, Луганської області 17 липня 2024 року.

Герої не вмирають! Вони навіки в наших серцях…" — йдеться в повідомленні ФБУ.

Зазначимо, що 23-річна донька Ляшка грає в національній збірній з баскетболу 3х3.

Нагадаємо, Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

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