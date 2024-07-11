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Титулований український спортсмен із бригади "Магура" загинув на фронті

11 липня 2024 12:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Відомий велоперегонник та боєць бригади Магура загинув на фронті
Андрій Куценко під час служби у лавах ЗСУ. Фото: facebook
Валерій Ковалевич - Редактор

Українські військовослужбовці продовжують утримувати російських окупантів по всій лінії фронту. Під час боїв з інтервентами обірвалося життя відомого спортсмена.

Андрій Куценко добровільно приєднався до ЗСУ два з половиною роки тому, повідомляє НОК у Львівській області.

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Українська спортивна спільнота зіткнулася із ще однією втратою. За виконання бойового завдання на фронті загинув велогонщик Андрій Куценко, який був відомий далеко за межами країни. В останні роки уродженець міста Жовква (Львівська область) захищав Україну зі зброєю у руках.

Андрій Куценко
Андрій Куценко під час професійної кар'єри Фото: facebook

Чим відомий Куценко

Випускник Львівського державного університету фізичної культури проходив службу за контрактом на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони України. З 2006 до 2016 року Куценко був членом національної збірної з велоспорту на треку. Він неодноразово ставав чемпіоном України, перемагав на міжнародних турнірах, брав участь у чемпіонатах Європи та світу.

На початку 2022 року Куценко жив разом із сім'єю в Італії. Щойно почалися повномасштабні бої за Україну, він повернувся на батьківщину та приєднався до 47-ї окремої механізованої бригади "Магура". Андрій встиг побувати у найгарячіших точках країни.

Останній бій Куценка відбувся 3 липня. Від отриманих у боях із росіянами поранень колишній спортсмен помер. Йому було 35 років.

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війна спорт велоспорт Спортсмени у ЗСУ Маґура

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