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Титулованный украинский спортсмен из бригады "Магура" погиб на фронте

11 июля 2024 12:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный велогонщик и боец бригады Магура погиб на фронте
Андрей Куценко во время службы в рядах ВСУ. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинские военнослужащие продолжают сдерживать российских оккупантов по всей линии фронта. Во время боев с интервентами оборвалась жизнь известного спортсмена. 

Андрей Куценко добровольно присоединился к ВСУ два с половиной года назад, сообщает НОК во Львовской области

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Украинское спортивное сообщество столкнулось с еще одной потерей. При выполнении боевого задания на фронте погиб велогонщик Андрей Куценко, который был известен далеко за пределами страны. В последние годы уроженец города Жовква (Львовская область) защищал Украину с оружием в руках. 

Андрей Куценко
Андрей Куценко во время профессиональной карьеры. Фото: facebook

Чем известен Куценко 

Выпускник Львовского государственного университета физической культуры проходил службу по контракту на учебно-спортивной базе летних видов спорта Минобороны Украины. С 2006 по 2016 годы Куценко был членом национальной сборной по велоспорту на треке. Он неоднократно становился чемпионом Украины, побеждал на международных турнирах, участвовал в чемпионатах Европы и мира.

В начале 2022 года Куценко жил вместе с семьей в Италии. Как только начались полномасштабные бои за Украину, он вернулся на родину и присоединился к 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура". Андрей успел побывать в самых горячих точках страны. 

Последний бой Куценко состоялся 3 июля. От полученных в боях с россиянами ранений бывший спортсмен скончался. Ему было 35 лет. 

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