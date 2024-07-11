Известный велогонщик и боец бригады Магура погиб на фронте

Андрей Куценко во время службы в рядах ВСУ. Фото: facebook

Украинские военнослужащие продолжают сдерживать российских оккупантов по всей линии фронта. Во время боев с интервентами оборвалась жизнь известного спортсмена.

Андрей Куценко добровольно присоединился к ВСУ два с половиной года назад, сообщает НОК во Львовской области.

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Украинское спортивное сообщество столкнулось с еще одной потерей. При выполнении боевого задания на фронте погиб велогонщик Андрей Куценко, который был известен далеко за пределами страны. В последние годы уроженец города Жовква (Львовская область) защищал Украину с оружием в руках.

Андрей Куценко во время профессиональной карьеры. Фото: facebook

Чем известен Куценко

Выпускник Львовского государственного университета физической культуры проходил службу по контракту на учебно-спортивной базе летних видов спорта Минобороны Украины. С 2006 по 2016 годы Куценко был членом национальной сборной по велоспорту на треке. Он неоднократно становился чемпионом Украины, побеждал на международных турнирах, участвовал в чемпионатах Европы и мира.

В начале 2022 года Куценко жил вместе с семьей в Италии. Как только начались полномасштабные бои за Украину, он вернулся на родину и присоединился к 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура". Андрей успел побывать в самых горячих точках страны.

Последний бой Куценко состоялся 3 июля. От полученных в боях с россиянами ранений бывший спортсмен скончался. Ему было 35 лет.

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