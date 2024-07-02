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Известный болельщик киевского Динамо погиб в боях на фронте — детали

2 июля 2024 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Болельщик Динамо из спецподразделения Буревий погиб на фронте
Иван Бохан в армии. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В борьбе с российскими оккупантами на одном из самых горячих направлений фронта погиб болельщик киевского "Динамо" Иван Бохан. Более двух лет украинский военнослужащий защищал страну от интервентов. 

Бохан погиб в результате вражеского обстрела спустя несколько месяцев после свадьбы, сообщил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев

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Иван Бохан родился в 1985 году в Киеве, но более 15 лет прожил в селе Мотовиловка. В 2009 году он окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности "архитектор". 

Иван Бохан погиб на фронте
Иван Бохан погиб на фронте. Фото: Facebook

Бохан добровольно ушел на фронт 

В начале полномасштабной российской агрессии Иван присоединился к силам Территориальной обороны. Его подразделение одним их первых прибыло в Бородянку после освобождения этого населенного пункта. 

В дальнейшем Бохан служил в подразделении специального назначения в составе бригады Национальной гвардии Украины "Буревий". В последние месяцы военнослужащие выполняли боевые задания на одном из самых горячих направлений фронта. Вскоре после своего дня рождения во время вражеского обстрела Бохан получил ранение в живот, которое оказалось не совместимым с жизнью. 

Дома у Ивана Бохана осталась жена, с которой он расписался в марте 2024 года, маленькая дочь и мама. 

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