Болельщик Динамо из спецподразделения Буревий погиб на фронте

Иван Бохан в армии. Фото: Facebook

В борьбе с российскими оккупантами на одном из самых горячих направлений фронта погиб болельщик киевского "Динамо" Иван Бохан. Более двух лет украинский военнослужащий защищал страну от интервентов.

Бохан погиб в результате вражеского обстрела спустя несколько месяцев после свадьбы, сообщил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

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Иван Бохан родился в 1985 году в Киеве, но более 15 лет прожил в селе Мотовиловка. В 2009 году он окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности "архитектор".

Иван Бохан погиб на фронте. Фото: Facebook

Бохан добровольно ушел на фронт

В начале полномасштабной российской агрессии Иван присоединился к силам Территориальной обороны. Его подразделение одним их первых прибыло в Бородянку после освобождения этого населенного пункта.

В дальнейшем Бохан служил в подразделении специального назначения в составе бригады Национальной гвардии Украины "Буревий". В последние месяцы военнослужащие выполняли боевые задания на одном из самых горячих направлений фронта. Вскоре после своего дня рождения во время вражеского обстрела Бохан получил ранение в живот, которое оказалось не совместимым с жизнью.

Дома у Ивана Бохана осталась жена, с которой он расписался в марте 2024 года, маленькая дочь и мама.

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