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Відомий уболівальник київського Динамо загинув у боях на фронті — деталі

2 липня 2024 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Уболівальник Динамо зі спецпідрозділу Буревій загинув на фронті
Іван Бохан в армії. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У боротьбі з російськими окупантами на одному з найгарячіших напрямків фронту загинув уболівальник київського "Динамо" Іван Бохан. Понад два роки український військовослужбовець захищав країну від інтервентів.

Бохан загинув внаслідок ворожого обстрілу за декілька місяців після весілля, повідомив заступник міністра економіки України Олексій Соболєв.

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Іван Бохан народився 1985 року в Києві, але понад 15 років прожив у селі Мотовилівка. У 2009 році він закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю "архітектор".

Іван Бохан загинув на фронті
Іван Бохан помер на фронті. Фото: Facebook

Бохан добровільно пішов на фронт

На початку повномасштабної російської агресії Іван приєднався до сил Територіальної оборони. Його підрозділ одним із перших прибув до Бородянки після звільнення цього населеного пункту.

Надалі Бохан служив у підрозділі спеціального призначення у складі бригади Національної гвардії України "Буревій". В останні місяці військовослужбовці виконували бойові завдання на одному із найгарячіших напрямків фронту. Незабаром після свого дня народження під час ворожого обстрілу Бохан отримав поранення у живіт, яке виявилося несумісним із життям.

Вдома в Івана Бохана залишилася дружина, з якою він розписався у березні 2024 року, маленька дочка та мама.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

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