Коментатора Віктора Вацка можуть усунути від роботи

Віктор Вацко за роботою. Фото: скриншот YouTube

Відомий коментатор Віктор Вацко, відомий по роботі на матчах збірної України, опинився в епіцентрі скандалу. Журналісти однієї з європейських країн вимагають усунути його від роботи.

У Сербії незадоволені висловлюваннями Вацка про місцевий футбольний клуб "Партизан", повідомляє портал novosti.rs.

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Київське "Динамо" зіграє із сербським "Партизаном" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Напередодні зустрічі команд стало відомо, що до стадіону сербської команди приїдуть російські вболівальники. На тлі цієї інформації український коментатор Віктор Вацко зробив низку жорстких заяв.

Футболісти "Партизана" на тренуванні. Фото: instagram.com/partizanbelgrade/

Що Вацко сказав про "Партизана"

Коментатор попросив футболістів київського "Динамо" будь-що обіграти сербську команду. Журналіст дозволив собі декілька нецензурних висловів, які обурили представників "Партизана".

"Ви повинні розмазати з газону, закопати під землю. Футболісти "Динамо" просто зобов'язані знищити їх на полі", — заявив Вацко.

У відповідь сербська преса закликала назавжди усунути коментатора від роботи. Місцеві журналісти заявили, що Вацко вже не вперше розпалює нетерпимість та ненависть, "і таким людям не місце у спорті".

Перший матч "Динамо" та "Партизана" пройде 23 липня в Любліні, гра-відповідь відбудеться 31 липня в Белграді.

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