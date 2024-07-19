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Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно

19 июля 2024 12:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Комментатора Виктора Вацко могут отстранить от работы
Виктор Вацко за работой. Фото: скриншот YouTube
Валерий Ковалевич - Редактор

Известный комментатор Виктор Вацко, который известен по работе на матчах сборной Украины, оказался в эпицентре скандала. Журналисты одной из европейских стран требуют отстранить его от работы.

В Сербии недовольны высказываниями Вацко о местном футбольном клубе "Партизан", сообщает портал novosti.rs

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Киевское "Динамо" сыграет с сербским "Партизаном" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Накануне встречи команд стало известно, что на стадион сербской команды приедут российские болельщики. На фоне этой информации украинский комментатор Виктор Вацко сделал ряд жестких заявлений. 

Партизан
Футболисты "Партизана" на тренировке. Фото: instagram.com/partizanbelgrade/

Что Вацко сказал о "Партизане" 

Комментатор попросил футболистов киевского "Динамо" во что бы то ни стало обыграть сербскую команду. Журналист позволил себе несколько нецензурных выражений, которые особенно возмутили представителей "Партизана". 

"Вы должны размазать из по газону, закопать под землю. Футболисты "Динамо" просто обязаны уничтожить их на поле", — заявил Вацко. 

В ответ сербская пресса призвала навсегда отстранить комментатора от работы. Местные журналисты заявили, что Вацко уже не в первый раз разжигает нетерпимость и ненависть, "и таким людям не место в спорте"

Первый матч "Динамо" и "Партизана" пройдет 23 июля в Люблине, ответная игра состоится 31 июля в Белграде.

Напомним, Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

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