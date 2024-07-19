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Трубин больше не сыграет за Бенфику — украинец готовится к трансферу

19 июля 2024 10:04
Валерий Ковалевич - Редактор
Трубин готовится к трансферу — Бенфика ведет переговоры с Интером
Анатолий Трубин тренируется в составе "Бенфики". Фото: instagram.com/slbenfica/
Валерий Ковалевич - Редактор

Один из самых титулованных итальянских клубов хочет подписать голкипера сборной Украины Анатолия Трубина. Трансфер может состояться до начала нового сезона. 

"Бенфика" уже ведет переговоры о продаже Трубина, сообщает A Bola

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В сезоне 2023/2024 Анатолий Трубин стал одним из лидеров обороны "Бенфики". Команда украинца проиграла чемпионский титул "Спортингу", но многие европейские гранды обратили внимание на 22-летнего вратаря. Новый сезон он может начать в одном из самых амбициозных клубов континента. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин на Евро-2024. Фото: instagram.com/slbenfica/

Трубин готовится к трансферу 

Украинский голкипер уже вернулся в "Бенфику" после отпуска и тренируется вместе с командой. Но в то же время португальский клуб ведет переговоры с миланским "Интером" о сумме компенсации за футболиста. 

Основной вратарь "нерадзурри" Янн Зоммер собирается продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Он получил выгодное предложение от одного из местных клубов. "Интер" нашел замену швейцарцу в "Бенфике". Игра Трубина за сборную Украины на Евро-2024 окончательно убедила руководство итальянского клуба в целесообразности этого трансфера. 

"Интер" готов заплатить "Бенфике" 25 млн евро за украинского голкипера. Эта сумма может вырасти за счет бонусов. 

Напомним, Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

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