Мирча Луческу может возглавить сборную Румынии

Мирча Луческу может возобновить карьеру тренера. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу оказался в списке кандидатов на должность наставника сборной Румынии. Представители местной Федерации футбола ищут замену Эдуарду Йорданеску.

Луческу может вернуться к активной тренерской работе уже в августе, сообщает Antena Sport.

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Сборная Румынии сумела выйти из группы на чемпионате Европы по футболу, но после первого же раунда плей-офф команда покинула турнир. У руководителей румынского футбола нет претензий к главному тренеру команды Эдуарду Йорданеску, однако он хочет уйти из сборной.

Мирча Луческу во время работы в "Динамо". Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто заменит Йорданеску

Наставник румынской команды хочет посвящать больше времени своей семье. Он хочет отдохнуть от футбола как минимум год. Федерация футбола уже сейчас начала поиски нового наставника. Фамилия 78-летнего Мирчи Луческу оказалась в списке претендентов на эту должность.

Опытный специалист сделал паузу в работе в конце 2023 года, после досрочной отставки из киевского "Динамо". При этом Мирча Луческу неоднократно заявлял, что готов продолжить карьеру, если получит предложение от амбициозной команды.

Другими претендентами на пост наставника сборной Румынии стали Георге Хаджи, Адриан Муту и Ласло Белени.

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