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Карпаты выбрали нового тренера вместо Маркевича — о ком речь

18 июля 2024 18:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Лупашко заменит Маркевича в качестве главного тренера Карпат
Владислав Лупашко перед матчем. Фото: пресс-служба "Ингульца"
Валерий Ковалевич - Редактор

Львовские "Карпаты" нашли нового главного тренера за неделю до старта сезона в Премьер-лиге. Это произошло спустя сутки после ухода из клуба бывшего наставника сборной Украины Мирона Маркевича. 

Подготовку "Карпат" к сезону продолжит Владислав Лупашко, сообщает журналист Владимир Зверов

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В пятницу, 19 июля, состоится официальная презентация Владимира Лупашко в качестве нового главного тренера "Карпат". Молодой специалист уже более месяца работает во львовском клубе. 

Владислав Лупашко
Владислав Лупашко во время работы в "Ингульце". Фото: пресс-служба клуба

Чем известен Лупашко 

Воспитанник днепропетровского футбола играл на позиции полузащитника в таких командах, как "Борисфен", "Оболонь", "Львов", "Заря" и "Ингулец". После окончания футбольной карьеры возглавил "Ингулец" и вывел клуб в элитный дивизион украинского футбола. В последнем туре эта Первой лиги в прошлом сезоне эта команда обыграла "Карпаты" (2:1) и финишировала на первом месте в турнирной таблице. 

Вскоре после этого Лупашко ушел из "Ингульца". Он стал тренером юношеской команды "Карпат". Теперь 37-летний специалист заменил Мирона Маркевича в качестве главного тренера основной львовской команды. 

В первом туре УПЛ сезона 2024/2025 "Карпаты" сыграют на выезде с "Вересом". 

Напомним, Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Мудрик готов уйти в аренду из "Челси" в известный зарубежный клуб. 

У Лунина появился неожиданный вариант для трансфера — голкипер уйдет из "Реала". 

Усик может потерять чемпионские пояса — легендарный боксер бросил вызов украинцу. 

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спорт футбол УПЛ тренер Карпаты Львов Владислав Лупашко

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