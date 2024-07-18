Лупашко заменит Маркевича в качестве главного тренера Карпат

Владислав Лупашко перед матчем. Фото: пресс-служба "Ингульца"

Львовские "Карпаты" нашли нового главного тренера за неделю до старта сезона в Премьер-лиге. Это произошло спустя сутки после ухода из клуба бывшего наставника сборной Украины Мирона Маркевича.

Подготовку "Карпат" к сезону продолжит Владислав Лупашко, сообщает журналист Владимир Зверов.

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В пятницу, 19 июля, состоится официальная презентация Владимира Лупашко в качестве нового главного тренера "Карпат". Молодой специалист уже более месяца работает во львовском клубе.

Владислав Лупашко во время работы в "Ингульце". Фото: пресс-служба клуба

Чем известен Лупашко

Воспитанник днепропетровского футбола играл на позиции полузащитника в таких командах, как "Борисфен", "Оболонь", "Львов", "Заря" и "Ингулец". После окончания футбольной карьеры возглавил "Ингулец" и вывел клуб в элитный дивизион украинского футбола. В последнем туре эта Первой лиги в прошлом сезоне эта команда обыграла "Карпаты" (2:1) и финишировала на первом месте в турнирной таблице.

Вскоре после этого Лупашко ушел из "Ингульца". Он стал тренером юношеской команды "Карпат". Теперь 37-летний специалист заменил Мирона Маркевича в качестве главного тренера основной львовской команды.

В первом туре УПЛ сезона 2024/2025 "Карпаты" сыграют на выезде с "Вересом".

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