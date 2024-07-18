Лупашко замінить Маркевича як головного тренера Карпат

Владислав Лупашко перед матчем. Фото: пресслужба "Інгульця"

Львівські "Карпати" знайшли нового головного тренера за тиждень до старту сезону у Прем'єр-лізі. Це сталося через добу після відходу з клубу колишнього наставника збірної України Мирона Маркевича.

Підготовку "Карпат" до сезону продовжить Владислав Лупашко, повідомляє журналіст Володимир Звєров.

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У п'ятницю, 19 липня, відбудеться офіційна презентація Володимира Лупашка як нового головного тренера "Карпат". Молодий фахівець уже понад місяць працює у львівському клубі.

Владислав Лупашко під час роботи у "Інгульці". Фото: пресслужба клубу

Чим відомий Лупашко

Вихованець дніпропетровського футболу грав на позиції півзахисника у таких командах, як "Борисфен", "Оболонь", "Львів", "Зоря" та "Інгулець". Після закінчення футбольної кар'єри очолив "Інгулець" та вивів клуб до елітного дивізіону українського футболу. В останньому турі ця Перша ліга минулого сезону ця команда обіграла "Карпати" (2:1) і фінішувала на першому місці в турнірній таблиці.

Незабаром після цього Лупашко пішов із "Інгульця". Він став тренером юнацької команди "Карпат". Тепер 37-річний фахівець замінив Мирона Маркевича як головний тренер основної львівської команди.

У першому турі УПЛ сезону 2024/2025 "Карпати" зіграють на виїзді з "Вересом".

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