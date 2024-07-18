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У Луніна з'явився несподіваний варіант для трансферу — голкіпер піде з Реала

18 липня 2024 18:03
Валерій Ковалевич - Редактор
Лунін може стати футболістом Челсі до кінця трансферного вікна
Андрій Лунін під час тренування у "Реалі". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Валерій Ковалевич - Редактор

Голкіпер збірної України Андрій Лунін вирішив піти з мадридського "Реала". Тренерський штаб іспанської команди не бачить у ньому футболіста основного складу.

Лунін може приєднатися до одного з найкращих клубів англійської Прем'єр-ліги, повідомляє AS.

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Контракт Андрія Луніна з "Реалом" закінчиться наступного літа. Мадридський клуб хотів продовжити угоду із воротарем, але українця не влаштували умови, які запропонували "бланкос". Гравця влаштує стабільне місце в основі "королівського клубу", але тренерський штаб відмовив голкіперу.

Андрій Лунін
Андрій Лунін пройшов медичне обстеження після повернення до Мадриду з відпустки. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Новий претендент на Луніна

"Реал" готовий обмінятися воротарями з відомим клубом. У такому разі українець безкоштовно піде з мадридської команди. Лондонський "Челсі" зацікавлений в українському голкіпері, який може стати основним гравцем "синіх".

Андрій Лунін
Лунін з іншими гравцями "Реала". Фото: instagram.com/atezaincoach/

У зворотному напрямку пройде Кепа, якого влаштовує роль дублера Тібо Куртуа. Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска вважає українця талановитим та досвідченим голкіпером, який допоможе "синім" грати надійніше в обороні.

Минулого сезону Лунін провів 12 "сухих" поєдинків у складі "Реала".

Нагадаємо, Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Мудрик готовий піти в оренду з "Челсі" до відомого закордонного клубу.

Усик може втратити чемпіонські пояси — легендарний боксер кинув виклик українцеві. 

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"Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

спорт футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Челсі

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