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У Лунина появился неожиданный вариант для трансфера — голкипер уйдет из Реала

18 июля 2024 18:03
Валерий Ковалевич - Редактор
Лунин может стать футболистом Челси до конца трансферного окна
Андрей Лунин во время тренировки в "Реале". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Валерий Ковалевич - Редактор

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин принял решение уйти из мадридского "Реала". Тренерский штаб испанской команды не видит в нем футболиста основного состава. 

Лунин может присоединиться к одному из лучших клубов английской Премьер-лиги, сообщает AS

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Контракт Андрея Лунина с "Реалом" закончится следующим летом. Мадридский клуб хотел продлить соглашение с вратарем, но украинца не устроили условия, которые предложили "бланкос". Игрока устроит стабильное место в основе "королевского клуба", но тренерский штаб отказал голкиперу. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин прошел медицинское обследование после возвращения в Мадрид из отпуска. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Новый претендент на Лунина 

"Реал" готов обменяться вратарями с другими известным клубом. В таком случае украинец бесплатно уйдет из мадридской команды. Лондонский "Челси" заинтересован в украинском голкипере, который может стать основным игроком "синих". 

Андрей Лунин
Лунин с другими игроками "Реала". Фото: instagram.com/atezaincoach/

В обратном направлении проследует Кепа, которого устраивает роль дублера Тибо Куртуа. Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает украинца талантливым и опытным голкипером, который поможет "синим" играть более надежно в обороне.  

В прошлом сезоне Лунин провел 12 "сухих" поединков в составе "Реала". 

Напомним, Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Мудрик готов уйти в аренду из "Челси" в известный зарубежный клуб. 

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спорт футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Челси

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