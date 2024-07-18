Лунин может стать футболистом Челси до конца трансферного окна

У Лунина появился неожиданный вариант для трансфера — голкипер уйдет из Реала
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин принял решение уйти из мадридского "Реала". Тренерский штаб испанской команды не видит в нем футболиста основного состава.
Лунин может присоединиться к одному из лучших клубов английской Премьер-лиги, сообщает AS.
Контракт Андрея Лунина с "Реалом" закончится следующим летом. Мадридский клуб хотел продлить соглашение с вратарем, но украинца не устроили условия, которые предложили "бланкос". Игрока устроит стабильное место в основе "королевского клуба", но тренерский штаб отказал голкиперу.
Новый претендент на Лунина
"Реал" готов обменяться вратарями с другими известным клубом. В таком случае украинец бесплатно уйдет из мадридской команды. Лондонский "Челси" заинтересован в украинском голкипере, который может стать основным игроком "синих".
В обратном направлении проследует Кепа, которого устраивает роль дублера Тибо Куртуа. Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает украинца талантливым и опытным голкипером, который поможет "синим" играть более надежно в обороне.
В прошлом сезоне Лунин провел 12 "сухих" поединков в составе "Реала".
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