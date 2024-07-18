Лунин может стать футболистом Челси до конца трансферного окна

Андрей Лунин во время тренировки в "Реале". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин принял решение уйти из мадридского "Реала". Тренерский штаб испанской команды не видит в нем футболиста основного состава.

Лунин может присоединиться к одному из лучших клубов английской Премьер-лиги, сообщает AS.

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Контракт Андрея Лунина с "Реалом" закончится следующим летом. Мадридский клуб хотел продлить соглашение с вратарем, но украинца не устроили условия, которые предложили "бланкос". Игрока устроит стабильное место в основе "королевского клуба", но тренерский штаб отказал голкиперу.

Андрей Лунин прошел медицинское обследование после возвращения в Мадрид из отпуска. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Новый претендент на Лунина

"Реал" готов обменяться вратарями с другими известным клубом. В таком случае украинец бесплатно уйдет из мадридской команды. Лондонский "Челси" заинтересован в украинском голкипере, который может стать основным игроком "синих".

Лунин с другими игроками "Реала". Фото: instagram.com/atezaincoach/

В обратном направлении проследует Кепа, которого устраивает роль дублера Тибо Куртуа. Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает украинца талантливым и опытным голкипером, который поможет "синим" играть более надежно в обороне.

В прошлом сезоне Лунин провел 12 "сухих" поединков в составе "Реала".

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