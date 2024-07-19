Мірча Луческу може очолити збірну Румунії

Мірча Луческу може поновити кар'єру тренера. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу опинився у списку кандидатів на посаду наставника збірної Румунії. Представники місцевої Федерації футболу шукають заміну Едуарду Йорданеску.

Луческу може повернутися до активної тренерської роботи вже у серпні, повідомляє Antena Sport.

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Збірна Румунії зуміла вийти з групи на чемпіонаті Європи з футболу, але після першого раунду плей-офф команда покинула турнір. У керівників румунського футболу немає претензій до головного тренера команди Едуарда Йорданеску, проте він хоче піти зі збірної.

Мірча Луческу під час роботи у "Динамо". Фото: пресслужба "Динамо"

Хто замінить Йорданеску

Наставник румунської команди хоче присвячувати більше часу сім'ї. Він хоче відпочити від футболу щонайменше рік. Федерація футболу вже зараз розпочала пошуки нового наставника. Прізвище 78-річного Мірчі Луческу опинилося у списку претендентів на цю посаду.

Досвідчений фахівець зробив паузу в роботі наприкінці 2023 року після дострокової відставки з київського "Динамо". При цьому Мірча Луческу неодноразово заявляв, що готовий продовжити кар'єру, якщо отримає пропозицію від амбітної команди.

Іншими претендентами на посаду наставника збірної Румунії стали Георге Хаджі, Адріан Муту та Ласло Белені.

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