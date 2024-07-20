Динамо интересуется чилийским полузащитником Диего Вальдесом

Динамо интересуется опытным чилийским полузащитником — что про него известно
Руководство киевского "Динамо" хочет пригласить в команду опытного футболиста из мексиканского клуба "Америка". Диего Вальдес готов переехать в Украину.
Уже идут переговоры между "Динамо" и "Америкой", сообщил журналист Виктор Моралес.
"Динамо" активно готовится к сезону 2024/2025 и работает на летнем трансферном рынке. Киевский клуб интересуется не только украинскими игроками, но и футболистами из Южной Америки. При этом речь идет не только о молодых и перспективных игроках.
Интерес "Динамо" к Диего Вальдесу
В Киев может переехать полузащитник сборной Чили, который провел за национальную команду 26 матчей и забил 1 гол. Диего Вальдес выступает в мексиканском клубе "Америка" с 2022 года. За это время он помог команде завоевать три трофея, включая "Клаусулу 2024".
Контракт Диего Вальдеса действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 6,5 млн евро. В разное время этим полузащитником интересовались российские клубы, однако Вальдес почти всю карьеру провел в командах из Южной Америки.
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