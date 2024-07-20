Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо интересуется опытным чилийским полузащитником — что про него известно arrow

Динамо интересуется опытным чилийским полузащитником — что про него известно

20 июля 2024 12:33
Валерий Ковалевич - Редактор
Динамо интересуется чилийским полузащитником Диего Вальдесом
Диего Вальдес стал кандидатом на переход в "Динамо". Фото: instagram.com/diego_valdes_10/
Валерий Ковалевич - Редактор

Руководство киевского "Динамо" хочет пригласить в команду опытного футболиста из мексиканского клуба "Америка". Диего Вальдес готов переехать в Украину. 

Уже идут переговоры между "Динамо" и "Америкой", сообщил журналист Виктор Моралес.

Читайте также:

"Динамо" активно готовится к сезону 2024/2025 и работает на летнем трансферном рынке. Киевский клуб интересуется не только украинскими игроками, но и футболистами из Южной Америки. При этом речь идет не только о молодых и перспективных игроках. 

Интерес "Динамо" к Диего Вальдесу 

В Киев может переехать полузащитник сборной Чили, который провел за национальную команду 26 матчей и забил 1 гол. Диего Вальдес выступает в мексиканском клубе "Америка" с 2022 года. За это время он помог команде завоевать три трофея, включая "Клаусулу 2024". 

Диего Вальдес
Диего Вальдес с трофеями в "Америке". Фото: instagram.com/diego_valdes_10/

Контракт Диего Вальдеса действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 6,5 млн евро. В разное время этим полузащитником интересовались российские клубы, однако Вальдес почти всю карьеру провел в командах из Южной Америки. 

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.  

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно. 

На войне с Россией погиб отец известной украинской спортсменки

спорт футбол Динамо Футбол трансферы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня