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Динамо цікавиться досвідченим чилійським півзахисником — що про нього відомо

20 липня 2024 12:33
Валерій Ковалевич - Редактор
Динамо цікавиться чилійським півзахисником Дієго Вальдесом
Дієго Вальдес став кандидатом на перехід до "Динамо". Фото: instagram.com/diego_valdes_10/
Валерій Ковалевич - Редактор

Керівництво київського "Динамо" хоче запросити до команди досвідченого футболіста з мексиканського клубу "Америка". Дієго Вальдес готовий переїхати до України.

Вже тривають переговори між "Динамо" та "Америкою", повідомив журналіст Віктор Моралес.

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"Динамо" активно готується до сезону 2024/2025 та працює на літньому трансферному ринку. Київський клуб цікавиться не лише українськими гравцями, а й футболістами з Південної Америки. При цьому йдеться не лише про молодих та перспективних гравців.

Інтерес "Динамо" до Дієго Вальдеса

До Києва може переїхати півзахисник збірної Чилі, який провів за національну команду 26 матчів та забив 1 гол. Дієго Вальдес виступає у мексиканському клубі "Америка" з 2022 року. За цей час він допоміг команді здобути три трофеї, включаючи "Клаусулу 2024".

Дієго Вальдес
Дієго Вальдес із трофеями в "Америці". Фото: instagram.com/diego_valdes_10/

Контракт Дієго Вальдеса чинний до кінця 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює 30-річного футболіста у 6,5 млн євро. У різні часи цим півзахисником цікавилися російські клуби, проте Вальдес майже всю кар'єру провів у командах з Південної Америки.

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