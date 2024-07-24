Шовковський розповів, наскільки задоволений грою Динамо у матчі із Партизаном

Тренер Олександр Шовковський коментує гру "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський оцінив перемогу своєї команди над "Партизаном" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Українська команда виграла у сербського суперника з рахунком 6:2.

Шовковський пояснив, чому вболівальникам поки що рано радіти, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

"Динамо" першим пропустило гол від "Партизана" у номінально домашньому матчі Ліги чемпіонів, який київська команда провела у Любляні. "Біло-сині" зуміли розгромити суперника, що дозволяє команді спокійно готуватися до поєдинку у відповідь.

Микола Шапаренко у матчі проти "Партизана". Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський сказав про гру "Динамо"

Наставник київської команди подякував футболістам та заявив, що вони повністю виконали тренерську установку на матч. За словами Шовковського, навіть після пропущеного голу українські футболісти діяли відповідно до початкового плану на гру.

Підопічні Шовковського святкують перемогу. Фото: пресслужба "Динамо"

Тренер "Динамо" заявив, що великий рахунок матчу не означає, що команда зіграла бездоганно. Він пообіцяв розібрати помилки "біло-синіх" перед зустріччю у відповідь. Шовковський не став розповідати, чому замінив Караваєва і що сталося у роздягальні "Динамо" у перерві.

Також Шовковський прокоментував твердження президента клубу про те, що підтримка на матчі була найкращою за останні роки. Тренер заявив, що відчув атмосферу на стадіоні, але був дуже занурений у гру і не звертав увагу на те, що відбувалося не на футбольному полі.

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер.

Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі.

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом.