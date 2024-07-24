Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шовковський пояснив, чим невдоволений після перемоги Динамо над Партизаном arrow

Шовковський пояснив, чим невдоволений після перемоги Динамо над Партизаном

24 липня 2024 09:19
Валерій Ковалевич - Редактор
Шовковський розповів, наскільки задоволений грою Динамо у матчі із Партизаном
Тренер Олександр Шовковський коментує гру "Динамо". Фото: скриншот YouTube
Валерій Ковалевич - Редактор

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський оцінив перемогу своєї команди над "Партизаном" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Українська команда виграла у сербського суперника з рахунком 6:2.

Шовковський пояснив, чому вболівальникам поки що рано радіти, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

"Динамо" першим пропустило гол від "Партизана" у номінально домашньому матчі Ліги чемпіонів, який київська команда провела у Любляні. "Біло-сині" зуміли розгромити суперника, що дозволяє команді спокійно готуватися до поєдинку у відповідь.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко у матчі проти "Партизана". Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський сказав про гру "Динамо"

Наставник київської команди подякував футболістам та заявив, що вони повністю виконали тренерську установку на матч. За словами Шовковського, навіть після пропущеного голу українські футболісти діяли відповідно до початкового плану на гру.

Динамо Київ
Підопічні Шовковського святкують перемогу. Фото: пресслужба "Динамо"

Тренер "Динамо" заявив, що великий рахунок матчу не означає, що команда зіграла бездоганно. Він пообіцяв розібрати помилки "біло-синіх" перед зустріччю у відповідь. Шовковський не став розповідати, чому замінив Караваєва і що сталося у роздягальні "Динамо" у перерві.

Також Шовковський прокоментував твердження президента клубу про те, що підтримка на матчі була найкращою за останні роки. Тренер заявив, що відчув атмосферу на стадіоні, але був дуже занурений у гру і не звертав увагу на те, що відбувалося не на футбольному полі.

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер. 

Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу