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Бражко піде з Динамо до італійського гранда — коли відбудеться трансфер

23 липня 2024 08:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Бражко готується до переходу з Динамо до італійського клубу
Гравці "Динамо" після матчу. Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко під час цьогорічного трансферного вікна може перейти у відомий італійський клуб. Футболіст, який нещодавно став основним гравцем "біло-синіх", вже привернув увагу потенційних покупців.

"Динамо" отримає пропозицію щодо трансферу Бражка до кінця липня, повідомляє Tutto Mercato.

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Контракт Володимира Бражка з "Динамо" розрахований до літа 2028 року. Хавбек став основним гравцем київської команди лише минулого сезону, після чого дебютував у збірній України та з'їздив на Євро-2024. Саме там представники закордонних клубів звернули увагу на 22-річного футболіста.

Володимир Бражко
Володимир Бражко на тренуванні. Фото: пресслужба клубу

Куди Бражко піде з "Динамо"

Ще наприкінці минулого сезону інтерес до Бражка приписували декільком англійським клубом, проте до конкретної пропозиції не дійшло. Цього літа ситуація може змінитися. У послугах молодого півзахисника "Динамо" зацікавлений італійський "Мілан".

Володимир Бражко
Володимир Бражко на Євро-2024. Фото: instagram.com/uafukraine/

Нещодавно головним тренером "россонері" став екснаставник "Шахтаря" Паулу Фонсека. Португальському фахівцю дозволили сформувати список гравців, які мають поповнити італійську команду. У ньому опинився і Володимир Бражко.

Трансферна вартість хавбека складає 5 млн євро. "Мілан" хоче взяти українця в оренду з обов'язковим правом викупу.

Нагадаємо, Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Михайленко назвав суперника, з яким збірна України зіграє у півфіналі Євро-2024. 

Збірна України втратила трьох гравців напередодні півфіналу Євро-2024 — про кого йдеться. 

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Володимир Бражко

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