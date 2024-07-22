Михайленко розповів про суперника збірної України U-19 у півфіналі Євро-2024

Михайленко назвав суперника, з яким збірна України зіграє у півфіналі Євро-2024
Головний тренер юнацької збірної України з футболу поділився прогнозом щодо наступного суперника його команди на Євро-2024. Напередодні "синьо-жовті" обіграли Італію та забронювали за собою друге місце у групі.
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Збірна України стала другою у групі "А" на юнацькому чемпіонаті Європи з футболу. Це означає, що національна команда у півфіналі турніру зіграє із переможцем квартету "В". Ним стане команда Франції, або Іспанії.
Що Михайленко сказав про майбутнього суперника
Наставник збірної України проаналізував виступ потенційних суперників своєї команди. Він дійшов висновку, що "синьо-жовтим" доведеться битися з французами у півфіналі Євро U-19.
Михайленко впевнений, що суперників збірної України у наступній стадії турніру стануть французи. На думку тренера, у складі цієї команди є багато яскравих футболістів, які вміють діяти нестандартно. Михайленко зазначив, що збірна Іспанії сильна командною грою, проте вона може поступитися французам.
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