Михайленко розповів про суперника збірної України U-19 у півфіналі Євро-2024

Тренер Дмитро Михайленко із футболістами святкують перемогу над Італією. Фото: instagram.com/uafukraine/

Головний тренер юнацької збірної України з футболу поділився прогнозом щодо наступного суперника його команди на Євро-2024. Напередодні "синьо-жовті" обіграли Італію та забронювали за собою друге місце у групі.

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Збірна України стала другою у групі "А" на юнацькому чемпіонаті Європи з футболу. Це означає, що національна команда у півфіналі турніру зіграє із переможцем квартету "В". Ним стане команда Франції, або Іспанії.

Гравці збірної України U-19 святкують перемогу Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Михайленко сказав про майбутнього суперника

Наставник збірної України проаналізував виступ потенційних суперників своєї команди. Він дійшов висновку, що "синьо-жовтим" доведеться битися з французами у півфіналі Євро U-19.

Збірна України U-19 після перемоги над Італією Фото: instagram.com/uafukraine/

Михайленко впевнений, що суперників збірної України у наступній стадії турніру стануть французи. На думку тренера, у складі цієї команди є багато яскравих футболістів, які вміють діяти нестандартно. Михайленко зазначив, що збірна Іспанії сильна командною грою, проте вона може поступитися французам.

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