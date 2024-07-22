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Михайленко назвав суперника, з яким збірна України зіграє у півфіналі Євро-2024

22 липня 2024 12:34
Валерій Ковалевич - Редактор
Михайленко розповів про суперника збірної України U-19 у півфіналі Євро-2024
Тренер Дмитро Михайленко із футболістами святкують перемогу над Італією. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

Головний тренер юнацької збірної України з футболу поділився прогнозом щодо наступного суперника його команди на Євро-2024. Напередодні "синьо-жовті" обіграли Італію та забронювали за собою друге місце у групі.

Українці забили три голи у ворота однолітків зі "скуадри адзурри", нагадує офіційний сайт УАФ.

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Збірна України стала другою у групі "А" на юнацькому чемпіонаті Європи з футболу. Це означає, що національна команда у півфіналі турніру зіграє із переможцем квартету "В". Ним стане команда Франції, або Іспанії.

Збірна України U-19
Гравці збірної України U-19 святкують перемогу Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Михайленко сказав про майбутнього суперника

Наставник збірної України проаналізував виступ потенційних суперників своєї команди. Він дійшов висновку, що "синьо-жовтим" доведеться битися з французами у півфіналі Євро U-19.

Збірна України U-19
Збірна України U-19 після перемоги над Італією Фото: instagram.com/uafukraine/

Михайленко впевнений, що суперників збірної України у наступній стадії турніру стануть французи. На думку тренера, у складі цієї команди є багато яскравих футболістів, які вміють діяти нестандартно. Михайленко зазначив, що збірна Іспанії сильна командною грою, проте вона може поступитися французам.

Нагадаємо, Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця.

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі. 

Зірка "Реалу" відмовився від зарплати в розмірі 200 млн доларів у легендарному клубі. 

Кварцяний пояснив, як потрібно замінити "Дніпро-1" в УПЛ. 

спорт футбол Євро-2024 Дмитро Михайленко Збірна України U-19

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