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Кварцяний пояснив, як потрібно замінити Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024 06:46
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Віталій Кварцяний пояснив, як наповнити УПЛ учасниками після відсторонення Дніпра-1
Віталій Кварцяний. Фото: dynamo.kiev
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Голова Волинської обласної асоціації футболу Віталій Кварцяний розповів про свій варіант заміни "Дніпра-1". Також він заявив, що до УПЛ повинні увійти додаткові учасники.

Про це пише UA-Футбол.

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За його словами, "Дніпро-1" потрібно замінити "Минаєм. Також до чемпіонату треба додати додаткових учасників.

"Мій варіант такий: "Дніпро-1" замінити "Минаєм", а крім цього, щоб в УПЛ увійшло ще дві команди. Одна з них — "Металіст 1925", яка стала б сімнадцятою. А ще одного, вісімнадцятого учасника Прем’єр-ліги, визначити в одному додатковому матчі на нейтральному полі між "Лівим берегом" та "Епіцентром", чим надати їм додатковий шанс підвищитись у ранзі", — поділився Кварцяний.

Також він наголосив на тому, що "Металісту" вдалось знайти інвестора навіть під час війни, тому немає нічого неможливого.

"Хотілось би зауважити, що під час сезону досить важко знайти інвестора, а от "Металіст 1925" зумів це зробити під час війни. Це взагалі щось особливе! І от тепер власник харківського клубу Володимир Носов якоюсь мірою спонсорує і рекламує збірну України. Тож є шанс для того, аби ще більше згенерувати його увагу до харківського та українського футболу. Хотілося б цю людину підтримати, адже у наш час це геройський вчинок", — каже Кварцяний.

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футбол Україна УПЛ Дніпро-1 Віталій Кварцяний

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