Виталий Кварцяный объяснил, как наполнить УПЛ участниками после отстранения Днепра-1

Виталий Кварцяный. Фото: dynamo.kiev

Глава Волынской областной ассоциации футбола Виталий Кварцяный рассказал о своем варианте замены "Днепру-1". Также он заявил, что в УПЛ должны войти дополнительные участники.

Об этом пишет UA-Футбол.

Читайте также:

Как заменить Днепр-1 в УПЛ

По его словам, "Днепр-1" нужно заменить "Минаем. Также к чемпионату нужно добавить дополнительных участников.

"Мой вариант таков: "Днепр-1" заменить "Минаем", а кроме этого, чтобы в УПЛ вошли еще две команды. Одна из них — "Металлист 1925", которая стала бы семнадцатой. А еще одного, восемнадцатого участника Премьер-лиги, определить в одном дополнительном матче на нейтральном поле между "Левым берегом" и "Эпицентром", чем предоставить им дополнительный шанс повыситься в ранге", — поделился Кварцяный.

Также он отметил, что "Металлисту" удалось найти инвестора даже во время войны, поэтому нет ничего невозможного.

"Хотелось бы заметить, что во время сезона достаточно трудно найти инвестора, а вот "Металлист 1925" сумел это сделать во время войны. Это вообще что-то особенное! И вот теперь владелец харьковского клуба Владимир Носов в какой-то мере спонсирует и рекламирует сборную Украины. Поэтому есть шанс для того, чтобы еще больше сгенерировать его внимание к харьковскому и украинскому футболу, хотелось бы этого человека поддержать, ведь в наше время это геройский поступок", — говорит Кварцяный.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком идет речь.

Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом.

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы, что известно.