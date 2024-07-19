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На місце Дніпра-1 в УПЛ претендують чотири команди — що відомо

19 липня 2024 14:01
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Стало відомо, хто може замінити Дніпро-1 в УПЛ
Гравці "Дніпра-1" на полі. Фото: ФК Дніпро-1
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Сьогодні в УПЛ проведуть збори, на яких ухвалять остаточне рішення про виключення "Дніпра-1" з-поміж учасників турніру. На його місце претендують чотири команди. 

Про це пише UA-Футбол.

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Для заміни "Дніпра-1" на майбутній сезон клуби керуватимуться статтею регламенту, в якій зазначено, що у разі виникнення непередбачуваних обставин регламентом змагань рішення про склад учасників УПЛ прийматиме Виконавчий комітет УАФ на підставі пропозицій УПЛ.

Зазначається, що розглядають варіант, в якому клуби запропонують провести контрольний турнір між "Минаєм", "Металістом 1925", "Лівим берегом" та "Епіцентром".

"Керівництво ПФЛ уже провело опитування цих клубів. "Металіст 1925", "Лівий Берег" та "Епіцентр" підтримують цю пропозицію. Однак проти виступив "Минай", — йдеться в повідомленні. 

Крім цього розглядалися два інші варіанти — пропонувалось провести стиковий матч між харківським та закарпатським клубом, або вихід "Миная" в УПЛ напряму.

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УАФ футбол УПЛ Минай Дніпро-1

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