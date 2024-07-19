Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Дніпро-1 більше не є клубом УПЛ arrow

Дніпро-1 більше не є клубом УПЛ

19 липня 2024 07:05
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Дніпро-1 офіційно знявся з чемпіонату України в Українській прем'єр-лізі
Футболісти "Дніпра-1" минулого сезону. Фото: "Дніпро-1"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Сталося в Українській прем'єр-лізі те, про що говорили ще з початку червня. "Дніпро-1" припинив свої виступи у чемпіонаті країни.

Про це керівництво клубу повідомило УПЛ, передає ТаТоТаке.

Читайте також:
Дніпро-1
Гравці "Дніпра-1" минулого сезону. Фото: "Дніпро-1"

Що зробили у "Дніпрі-1"

За інформацією джерела, "Дніпро-1" офіційно знявся з УПЛ.

Клуб надіслав листа Загальним зборам УПЛ, де повідомив про зняття з чемпіонату України.

Підписав листа генеральний директор Дмитром Фурсов, а не керівники клубу Андрій Русол та В'ячеслав Фрідман.

Зазначимо, що "Дніпро-1" може не зникнути, а перевестись до Першої чи Другої ліги. Це питання ще не вирішене.

Також невідомо хто замінить клуб. В УАФ існують три варіанти: перший — місце клубу займе 15-а команда минулого сезону "Минай", другий — ужгородці зіграють перехідний матч із 16-ю командою "Металістом 1925". Згідно з третім варіантом, "Минай" та команда Скрипника зіграють у Фіналі чотирьох з третім та четвертим місцями Першої ліги — "Лівим берегом" та "Епіцентром".

Нагадаємо, Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Мудрик готовий піти в оренду з "Челсі" до відомого закордонного клубу.

У Луніна з'явився несподіваний варіант для трансферу — голкіпер піде з "Реала". 

Усик може втратити чемпіонські пояси — легендарний боксер кинув виклик українцеві. 

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ.

УАФ футбол УПЛ Дніпро-1

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні