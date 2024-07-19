Дніпро-1 офіційно знявся з чемпіонату України в Українській прем'єр-лізі

Футболісти "Дніпра-1" минулого сезону. Фото: "Дніпро-1"

Сталося в Українській прем'єр-лізі те, про що говорили ще з початку червня. "Дніпро-1" припинив свої виступи у чемпіонаті країни.

Про це керівництво клубу повідомило УПЛ, передає ТаТоТаке.

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Що зробили у "Дніпрі-1"

За інформацією джерела, "Дніпро-1" офіційно знявся з УПЛ.

Клуб надіслав листа Загальним зборам УПЛ, де повідомив про зняття з чемпіонату України.

Підписав листа генеральний директор Дмитром Фурсов, а не керівники клубу Андрій Русол та В'ячеслав Фрідман.

Зазначимо, що "Дніпро-1" може не зникнути, а перевестись до Першої чи Другої ліги. Це питання ще не вирішене.

Також невідомо хто замінить клуб. В УАФ існують три варіанти: перший — місце клубу займе 15-а команда минулого сезону "Минай", другий — ужгородці зіграють перехідний матч із 16-ю командою "Металістом 1925". Згідно з третім варіантом, "Минай" та команда Скрипника зіграють у Фіналі чотирьох з третім та четвертим місцями Першої ліги — "Лівим берегом" та "Епіцентром".

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