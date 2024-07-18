Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Дніпра-1 з'явився реальний шанс продовжити існування — що відомо arrow

У Дніпра-1 з'явився реальний шанс продовжити існування — що відомо

18 липня 2024 15:41
Валерій Ковалевич - Редактор
Дніпро-1 продовжить існування, але не зможе грати в УПЛ
Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов. Фото: instagram.com/scdnipro1/
Валерій Ковалевич - Редактор

"Дніпро-1" близький до повної ліквідації, проте український клуб ще має шанс продовжити існування. Проте в елітному дивізіоні команда наступного сезону не зіграє.

"Дніпро-1" має декілька варіантів для "виживання", повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

На початку поточного тижня відбулися онлайн-збори клубів, які представляють українську Прем'єр-лігу. Більшістю голосів було ухвалено рішення про виключення "Дніпра-1" з елітного дивізіону, проте це ще має затвердити УАФ.

Стадіон Дніпро Арена
Стадіон "Дніпро-Арена". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Що буде з "Дніпром-1"

Керівництво СК "Дніпро-1" продовжує шукати нових інвесторів, але на це клуб залишив менш як тиждень. Іншим варіантом є виплата боргів колишнім гравцям, тренерам та персоналу. Після цього "Дніпро-1" зможе заявитись у Другу лігу — третій за силою дивізіон українського футболу.

Поки не відомо, хто в такому разі тренуватиме команду. Гратимуть у ній молоді вихованці, які не знайдуть інших варіантів для продовження кар'єри. Навряд чи "Дніпро-1" претендуватиме на підвищення у класі, доки фінансуванням клубу не зацікавляться серйозні інвестори.

У сезоні 2023/2024 "Дніпро-1" посів 4 місце у підсумковій турнірній таблиці. За рік до цього команда стала срібною призеркою УПЛ.

Нагадаємо, Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Мудрик готовий піти в оренду з "Челсі" до відомого закордонного клубу.

Маркевич назвав справжню причину відставки з посади тренера "Карпат". 

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ.

"Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

спорт футбол УПЛ Дніпро-1

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку