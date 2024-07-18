Дніпро-1 продовжить існування, але не зможе грати в УПЛ

Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов. Фото: instagram.com/scdnipro1/

"Дніпро-1" близький до повної ліквідації, проте український клуб ще має шанс продовжити існування. Проте в елітному дивізіоні команда наступного сезону не зіграє.

"Дніпро-1" має декілька варіантів для "виживання", повідомляє Sport.ua.

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На початку поточного тижня відбулися онлайн-збори клубів, які представляють українську Прем'єр-лігу. Більшістю голосів було ухвалено рішення про виключення "Дніпра-1" з елітного дивізіону, проте це ще має затвердити УАФ.

Стадіон "Дніпро-Арена". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Що буде з "Дніпром-1"

Керівництво СК "Дніпро-1" продовжує шукати нових інвесторів, але на це клуб залишив менш як тиждень. Іншим варіантом є виплата боргів колишнім гравцям, тренерам та персоналу. Після цього "Дніпро-1" зможе заявитись у Другу лігу — третій за силою дивізіон українського футболу.

Поки не відомо, хто в такому разі тренуватиме команду. Гратимуть у ній молоді вихованці, які не знайдуть інших варіантів для продовження кар'єри. Навряд чи "Дніпро-1" претендуватиме на підвищення у класі, доки фінансуванням клубу не зацікавляться серйозні інвестори.

У сезоні 2023/2024 "Дніпро-1" посів 4 місце у підсумковій турнірній таблиці. За рік до цього команда стала срібною призеркою УПЛ.

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