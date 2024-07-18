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У Днепра-1 появился реальный шанс продолжить существование — что известно

18 июля 2024 15:41
Валерий Ковалевич - Редактор
Днепр-1 продолжит существование, но не сможет играть в УПЛ
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов. Фото: instagram.com/scdnipro1/
Валерий Ковалевич - Редактор

"Днепр-1" близок к полной ликвидации, однако у украинского клуба еще есть шанс продолжить существование. Однако в элитном дивизионе команда в следующем сезоне не сыграет. 

У "Днепра-1" есть несколько вариантов для "выживания", сообщает Sport.ua

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В начале текущей недели состоялось онлайн собрание клубов, которые представляют украинскую Премьер-лигу. Большинством голосов было принято решение об исключения "Днепра-1" из элитного дивизиона, однако это еще должна утвердить УАФ. 

Стадион Днепр Арена
Стадион "Днепр-Арена". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Что будет с "Днепром-1" 

Руководство СК "Днепр-1" продолжает искать новых инвесторов, но на это у клуба осталось меньше недели. Другим вариантом является выплата долгов бывшим игрокам, тренерам и персоналу. После этого "Днепр-1" сможет заявиться во Вторую лигу — третий по силе дивизион украинского футбола.

Пока не известно, кто в таком случае будет тренировать команду. Играть в ней будут молодые воспитанники, которые не найдут других вариантов для продолжения карьеры. Вряд ли "Днепр-1" будет претендовать на повышение в классе, пока финансированием клуба не заинтересуются серьезные инвесторы. 

В сезоне 2023/2024 "Днепр-1" занял 4 место в итоговой турнирной таблице. За год до этого команда стала серебряным призером УПЛ. 

Напомним, Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Мудрик готов уйти в аренду из "Челси" в известный зарубежный клуб. 

Маркевич назвал настоящую причину отставки с поста тренера "Карпат". 

Шевченко решил, какой клуб заменит "Днепр-1" в УПЛ.

"Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб

спорт футбол УПЛ Днепр-1

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