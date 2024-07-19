Дніпро-1 офіційно знявся з чемпіонату України в Українській прем'єр-лізі

Футболисты "Днепра-1" в прошлом сезоне. Фото: "Днепр-1"

Случилось в Украинской премьер-лиге то, что обсуждалось с начала июня. "Днепр-1" прекратил свои выступления в чемпионате страны.

Об этом руководство клуба сообщило УПЛ, передает ТаТоТаке.

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Что сделали в "Днепре-1"

По информации источника, "Днепр-1" официально снялся в УПЛ.

Клуб направил письмо Общим сборам УПЛ, где сообщил о снятии с чемпионата Украины.

Подписано письмо было генеральным директором Дмитрием Фурсовым, а не руководителями клуба Андреем Русолом и Вячеславом Фридманом.

Отметим, что "Днепр-1" может не исчезнуть, а перевестись в Первую или Вторую лиги. Данный вопрос еще не решен.

Также неизвестно, кто заменит клуб. В УАФ существуют три варианта: первый — место клуба займет 15-й команда прошлого сезона "Минай", второй — ужгородцы сыграют переходной матч с 16-й командой "Металлистом 1925". Согласно с третьим вариантом, "Минай" и команда Скрипника сыграют в Финале четырех с третьим и четвертым местами Первой лиги — "Левым берегом" и "Эпицентром".

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