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На место Днепра-1 в УПЛ претендуют четыре команды — что известно

19 июля 2024 14:01
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Игроки "Днепр-1" на поле. Фото: ФК Днепр-1
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Сегодня в УПЛ проведут собрание, на котором примут окончательное решение об исключении "Днепра-1" среди участников турнира. На его место претендуют четыре команды.

Об этом пишет UA-Футбол.

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Для замены "Днепра-1" на предстоящий сезон клубы будут руководствоваться статьей регламента, в которой указано, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств регламентом соревнований решение о составе участников УПЛ будет принимать Исполнительный комитет УАФ на основании предложений УПЛ.

Отмечается, что рассматривают вариант, в котором клубы предложат провести контрольный турнир между "Минаем", "Металлистом 1925", "Левым берегом" и "Эпицентром".

"Руководство ПФЛ уже провел опрос этих клубов. "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр" поддерживают это предложение. Однако против выступил "Минай", — говорится в сообщении.

Кроме этого, рассматривались два других варианта — предлагалось провести стыковой матч между харьковским и закарпатским клубом, или выход "Миная" в УПЛ напрямую.

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УАФ футбол УПЛ Минай Днепр-1

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