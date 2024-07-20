Тимчик може перейти з Динамо до Жирони — що відомо

Футболісти "Динамо" святкують перемогу Фото: пресслужба клубу

Іспанська "Жирона" може довести кількість українських гравців у своєму складі до чотирьох футболістів. Клуб цікавиться одним із захисників збірної України.

Початківців "Жирони" може стати футболіст "Динамо" Олександр Тимчик, повідомляє "Футбол 24".

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"Жирона" продовжує активно працювати на літньому трансферному ринку. Іспанський клуб задоволений тим, як у команді адаптуються українські гравці. Тренерський штаб схвалив перехід одноклубника Артема Довбика та Віктора Циганкова зі збірної України.

Олександр Тимчик може у "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Трансфер Тимчика: правда чи міф

Продовжують надходити суперечливі відомості, що Олександр Тимчик може продовжити кар'єру в іспанській команді. Українські журналісти стверджують, що "Жирона" вже кілька місяців цікавиться 27-річним українським гравцем. При цьому не називається сума можливого трансферу.

Олександр Тимчик на пробіжці. Фото: instagram.com/tymchyk_18/

А ось відомий інсайдер Фабриціо Романо стверджує, що зараз трансфер Олександра Тимчика в "Жирону" неможливий. Обидва клуби мовчать щодо новини про інтерес іспанців до гравця.

У сезоні 2024/2025 Тимчик зіграв за "Динамо" 27 матчів у всіх турнірах та забив 2 голи. Його контракт із київським клубом розрахований до вересня 2025 року.

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