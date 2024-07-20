Тимчик може перейти з Динамо до Жирони — що відомо

Жирона хоче запросити українського гравця Динамо — про кого йдеться
Іспанська "Жирона" може довести кількість українських гравців у своєму складі до чотирьох футболістів. Клуб цікавиться одним із захисників збірної України.
Початківців "Жирони" може стати футболіст "Динамо" Олександр Тимчик, повідомляє "Футбол 24".
"Жирона" продовжує активно працювати на літньому трансферному ринку. Іспанський клуб задоволений тим, як у команді адаптуються українські гравці. Тренерський штаб схвалив перехід одноклубника Артема Довбика та Віктора Циганкова зі збірної України.
Трансфер Тимчика: правда чи міф
Продовжують надходити суперечливі відомості, що Олександр Тимчик може продовжити кар'єру в іспанській команді. Українські журналісти стверджують, що "Жирона" вже кілька місяців цікавиться 27-річним українським гравцем. При цьому не називається сума можливого трансферу.
А ось відомий інсайдер Фабриціо Романо стверджує, що зараз трансфер Олександра Тимчика в "Жирону" неможливий. Обидва клуби мовчать щодо новини про інтерес іспанців до гравця.
У сезоні 2024/2025 Тимчик зіграв за "Динамо" 27 матчів у всіх турнірах та забив 2 голи. Його контракт із київським клубом розрахований до вересня 2025 року.
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