Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Жирона хоче запросити українського гравця Динамо — про кого йдеться arrow

Жирона хоче запросити українського гравця Динамо — про кого йдеться

20 липня 2024 18:32
Валерій Ковалевич - Редактор
Тимчик може перейти з Динамо до Жирони — що відомо
Футболісти "Динамо" святкують перемогу Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Іспанська "Жирона" може довести кількість українських гравців у своєму складі до чотирьох футболістів. Клуб цікавиться одним із захисників збірної України.

Початківців "Жирони" може стати футболіст "Динамо" Олександр Тимчик, повідомляє "Футбол 24".

Читайте також:

"Жирона" продовжує активно працювати на літньому трансферному ринку. Іспанський клуб задоволений тим, як у команді адаптуються українські гравці. Тренерський штаб схвалив перехід одноклубника Артема Довбика та Віктора Циганкова зі збірної України.

Олександр Тимчик може перейти до Жирони
Олександр Тимчик може у "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Трансфер Тимчика: правда чи міф

Продовжують надходити суперечливі відомості, що Олександр Тимчик може продовжити кар'єру в іспанській команді. Українські журналісти стверджують, що "Жирона" вже кілька місяців цікавиться 27-річним українським гравцем. При цьому не називається сума можливого трансферу.

Олександр Тимчик
Олександр Тимчик на пробіжці. Фото: instagram.com/tymchyk_18/

А ось відомий інсайдер Фабриціо Романо стверджує, що зараз трансфер Олександра Тимчика в "Жирону" неможливий. Обидва клуби мовчать щодо новини про інтерес іспанців до гравця.

У сезоні 2024/2025 Тимчик зіграв за "Динамо" 27 матчів у всіх турнірах та забив 2 голи. Його контракт із київським клубом розрахований до вересня 2025 року.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Динамо" цікавиться досвідченим чилійським півзахисником — що про нього відомо. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо. 

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Жирона Олександр Тимчик

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні