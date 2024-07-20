Тымчик может перейти из Динамо в Жирону — что известно

Жирона хочет пригласить украинского игрока Динамо — о ком речь
Испанская "Жирона" может довести количество украинских игроков в своем составе до четырех футболистов. Клуб интересуется одним из защитников сборной Украины.
Новичков "Жироны" может стать футболист "Динамо" Александр Тымчик, сообщает "Футбол 24".
"Жирона" продолжает активно работать на летнем трансферном рынке. Испанский клуб доволен тем, как в команде адаптируются украинские игроки. Тренерский штаб одобрил переход одноклубника Артема Довбика и Виктора Цыганкова по сборной Украины.
Трансфер Тымчика: правда или миф
Продолжают поступать противоречивые сведения о том, что Александр Тымчик может продолжить карьеру в испанской команде. Украинские журналисты утверждают, что "Жирона" уже несколько месяцев интересуется 27-летним украинским игроком. При этом не называется сумма возможного трансфера.
А вот известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что в настоящее время трансфер Александра Тымчика в "Жирону" невозможен. Оба клуба хранят молчание относительно новости об интересе испанцев к игроку.
В сезоне 2024/2025 Тымчик сыграл за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Его контракт с киевским клубом рассчитан до сентября 2025 года.
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