Тымчик может перейти из Динамо в Жирону — что известно

Футболисты "Динамо" празднуют победу. Фото: пресс-служба клуба

Испанская "Жирона" может довести количество украинских игроков в своем составе до четырех футболистов. Клуб интересуется одним из защитников сборной Украины.

Новичков "Жироны" может стать футболист "Динамо" Александр Тымчик, сообщает "Футбол 24".

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Александр Тымчик может в "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Трансфер Тымчика: правда или миф

Продолжают поступать противоречивые сведения о том, что Александр Тымчик может продолжить карьеру в испанской команде. Украинские журналисты утверждают, что "Жирона" уже несколько месяцев интересуется 27-летним украинским игроком. При этом не называется сумма возможного трансфера.

Александр Тымчик на пробежке. Фото: instagram.com/tymchyk_18/

А вот известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что в настоящее время трансфер Александра Тымчика в "Жирону" невозможен. Оба клуба хранят молчание относительно новости об интересе испанцев к игроку.

В сезоне 2024/2025 Тымчик сыграл за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Его контракт с киевским клубом рассчитан до сентября 2025 года.

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