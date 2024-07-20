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Жирона хочет пригласить украинского игрока Динамо — о ком речь

20 июля 2024 18:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Тымчик может перейти из Динамо в Жирону — что известно
Футболисты "Динамо" празднуют победу. Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Испанская "Жирона" может довести количество украинских игроков в своем составе до четырех футболистов. Клуб интересуется одним из защитников сборной Украины

Новичков "Жироны" может стать футболист "Динамо" Александр Тымчик, сообщает "Футбол 24". 

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"Жирона" продолжает активно работать на летнем трансферном рынке. Испанский клуб доволен тем, как в команде адаптируются украинские игроки. Тренерский штаб одобрил переход одноклубника Артема Довбика и Виктора Цыганкова по сборной Украины. 

Александр Тымчик может перейти в Жирону
Александр Тымчик может в "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Трансфер Тымчика: правда или миф

Продолжают поступать противоречивые сведения о том, что Александр Тымчик может продолжить карьеру в испанской команде. Украинские журналисты утверждают, что "Жирона" уже несколько месяцев интересуется 27-летним украинским игроком. При этом не называется сумма возможного трансфера. 

Александр Тымчик
Александр Тымчик на пробежке. Фото: instagram.com/tymchyk_18/

А вот известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что в настоящее время трансфер Александра Тымчика в "Жирону" невозможен. Оба клуба хранят молчание относительно новости об интересе испанцев к игроку. 

В сезоне 2024/2025 Тымчик сыграл за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Его контракт с киевским клубом рассчитан до сентября 2025 года. 

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.  

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Динамо" интересуется опытным чилийским полузащитником — что про него известно.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно. 

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