Михайленко рассказал о сопернике сборной Украины U-19 в полуфинале Евро-2024

Михайленко назвал соперника, с которым сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2024
Главный тренер юношеской сборной Украины по футболу поделился прогнозом относительно следующего соперника его команды на Евро-2024. Накануне "сине-желтые" обыграли Италию и забронировали за собой второе место в группе.
Украинцы забили три гола в ворота сверстников из "скуадры адзурры", напоминает официальный сайт УАФ.
Сборная Украины стала второй в группе "А" на юношеском чемпионате Европы по футболу. Это означает, что национальная команда в полуфинале турнира сыграет с победителем квартета "В". Им станет либо команда Франции, либо Испании.
Что Михайленко сказал о будущем сопернике
Наставник сборной Украины проанализировал выступление потенциальных соперников своей команды. Он пришел к выводу, что "сине-желтым" придется сразиться с французами в полуфинале Евро U-19.
Михайленко уверен, что соперников сборной Украины в следующей стадии турнира станут французы. По мнению тренера, в составе этой команды много ярких футболистов, которые умеют действовать нестандартно. Михайленко отметил, что сборная Испании сильна командной игрой, однако она может уступить французам.
Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца.
Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.
Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге.
Звезда "Реала" отказался от зарплаты в размере 200 млн долларов в легендарном клубе.
Кварцяный объяснил, как нужно заменить "Днепр-1" в УПЛ.
Читайте Новини.LIVE!