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Михайленко назвал соперника, с которым сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2024

22 июля 2024 12:34
Валерий Ковалевич - Редактор
Михайленко рассказал о сопернике сборной Украины U-19 в полуфинале Евро-2024
Тренер Дмитрий Михайленко с футболистами празднуют победу над Италией. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Главный тренер юношеской сборной Украины по футболу поделился прогнозом относительно следующего соперника его команды на Евро-2024. Накануне "сине-желтые" обыграли Италию и забронировали за собой второе место в группе. 

Украинцы забили три гола в ворота сверстников из "скуадры адзурры", напоминает официальный сайт УАФ. 

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Сборная Украины стала второй в группе "А" на юношеском чемпионате Европы по футболу. Это означает, что национальная команда в полуфинале турнира сыграет с победителем квартета "В". Им станет либо команда Франции, либо Испании. 

Сборная Украины U-19
Игроки сборной Украины U-19 празднуют победу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Михайленко сказал о будущем сопернике 

Наставник сборной Украины проанализировал выступление потенциальных соперников своей команды. Он пришел к выводу, что "сине-желтым" придется сразиться с французами в полуфинале Евро U-19. 

Сборная Украины U-19
Сборная Украины U-19 после победы над Италией. Фото: instagram.com/uafukraine/

Михайленко уверен, что соперников сборной Украины в следующей стадии турнира станут французы. По мнению тренера, в составе этой команды много ярких футболистов, которые умеют действовать нестандартно. Михайленко отметил, что сборная Испании сильна командной игрой, однако она может уступить французам. 

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

Звезда "Реала" отказался от зарплаты в размере 200 млн долларов в легендарном клубе. 

Кварцяный объяснил, как нужно заменить "Днепр-1" в УПЛ. 

спорт футбол Евро-2024 Дмитрий Михайленко Сборная Украины U-19

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