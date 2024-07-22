Михайленко рассказал о сопернике сборной Украины U-19 в полуфинале Евро-2024

Тренер Дмитрий Михайленко с футболистами празднуют победу над Италией. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер юношеской сборной Украины по футболу поделился прогнозом относительно следующего соперника его команды на Евро-2024. Накануне "сине-желтые" обыграли Италию и забронировали за собой второе место в группе.

Украинцы забили три гола в ворота сверстников из "скуадры адзурры", напоминает официальный сайт УАФ.

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Сборная Украины стала второй в группе "А" на юношеском чемпионате Европы по футболу. Это означает, что национальная команда в полуфинале турнира сыграет с победителем квартета "В". Им станет либо команда Франции, либо Испании.

Игроки сборной Украины U-19 празднуют победу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Михайленко сказал о будущем сопернике

Наставник сборной Украины проанализировал выступление потенциальных соперников своей команды. Он пришел к выводу, что "сине-желтым" придется сразиться с французами в полуфинале Евро U-19.

Сборная Украины U-19 после победы над Италией. Фото: instagram.com/uafukraine/

Михайленко уверен, что соперников сборной Украины в следующей стадии турнира станут французы. По мнению тренера, в составе этой команды много ярких футболистов, которые умеют действовать нестандартно. Михайленко отметил, что сборная Испании сильна командной игрой, однако она может уступить французам.

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца.

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