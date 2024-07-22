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Звезда Реала отказался от зарплаты в размере 200 млн долларов в легендарном клубе

22 июля 2024 09:49
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Винисиус Жуниор отказался от предложения Манчестер Юнайтед на 200 млн евро
Винисиус Жуниор. Фото: x.com/vinijr
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть клуб. На бразильца есть покупатели в Английской премьер-лиге.

Одному из потенциальных покупателей футболист уже отказал, передает портал Defensa Central.

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Винисиус Жуниор после перехода в Реал
Винисиус Жуниор после перехода в "Реал". Фото: Reuters/Susana Vera

Звезда "Реала" отказался от огромной зарплаты

По информации от источника, 23-летний вингер "Реала" получил предложение от "Манчестер Юнайтед".

Новые владельцы английского клуба предложили бразильцу заработную плату в размере 200 млн евро. При этом не уточняется, идет ли речь за ежегодный оклад или за 5 лет договора. В любом случае, это существенно больше, чем он зарабатывает в "Реале".

Также "МЮ" хотели заплатить "Реалу" за игрока 230 млн евро, что стало бы рекордной продажей мадридцев.

Несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед", Винисиус отказал англичанам. По его словам, деньги пока не играют для него большого значения.

"Деньги сейчас не являются для меня самым важным на этом этапе моей карьеры", — сказал Винисиус.

В прошлом сезоне Винисиус отыграл за "Реал" в 39 матчах, забил 24 гола и отдал 11 ассистов.

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