ПСЖ сделает Реалу щедрое предложение о трансфере Винисиуса

Винисиус и Джуд Беллингем празднуют победу в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Susana Vera

Руководство французского "ПСЖ" нашло замену Килиану Мбаппе. Форвард перешел в мадридский "Реал", но в обратном направлении может проследовать другая звезда футбола.

Парижане собираются предложить выгодный контракт Винисиусу Жуниору, сообщает Relevo.

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"ПСЖ" собирается сделать Винисиуса самым высокооплачиваемым футболистом Европы. В Париже не смогли смириться с потерей Килиана Мбаппе. В качестве ответной меры французский клуб рассчитывает подписать 23-летнего фаворита в борьбе за "Золотой мяч".

Детали трансфера Винисиуса

"ПСЖ" собирается инициировать переговоры с агентами бразильского футболиста мадридского "Реала". Винисиус зарабатывает в Испании чуть больше 20 млн евро. Парижане готовы удвоить зарплату футболиста.

Винисиус Жуниор с Кубком чемпионов. Фото: Reuters/Carl Recine

Трансферная стоимость игрока составляет 180 млн евро. "ПСЖ" не будет торговаться с "Реалом" и заплатит мадридцам отпускные за Винисиуса. Трансфер может состояться уже в начале июля.

В сезоне 2023/2024 Винисиус провел в составе "Реала" 39 матчей во всех турнирах. Он забил 24 гола и сделал 9 результативных передач.

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