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Винисиус может уйти из Реала — ПСЖ готовит рекордное предложение

12 июня 2024 18:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
ПСЖ сделает Реалу щедрое предложение о трансфере Винисиуса
Винисиус и Джуд Беллингем празднуют победу в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство французского "ПСЖ" нашло замену Килиану Мбаппе. Форвард перешел в мадридский "Реал", но в обратном направлении может проследовать другая звезда футбола. 

Парижане собираются предложить выгодный контракт Винисиусу Жуниору, сообщает Relevo

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"ПСЖ" собирается сделать Винисиуса самым высокооплачиваемым футболистом Европы. В Париже не смогли смириться с потерей Килиана Мбаппе. В качестве ответной меры французский клуб рассчитывает подписать 23-летнего фаворита в борьбе за "Золотой мяч". 

Детали трансфера Винисиуса 

"ПСЖ" собирается инициировать переговоры с агентами бразильского футболиста мадридского "Реала". Винисиус зарабатывает в Испании чуть больше 20 млн евро. Парижане готовы удвоить зарплату футболиста. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор с Кубком чемпионов. Фото: Reuters/Carl Recine

Трансферная стоимость игрока составляет 180 млн евро. "ПСЖ" не будет торговаться с "Реалом" и заплатит мадридцам отпускные за Винисиуса. Трансфер может состояться уже в начале июля. 

В сезоне 2023/2024 Винисиус провел в составе "Реала" 39 матчей во всех турнирах. Он забил 24 гола и сделал 9 результативных передач. 

Напомним, "Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.

Судаков будет играть в Англии — Шахтер продаст игрока после Евро-2024. 

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Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды.

Трубин пожаловался на Судакова после инцидента на тренировке. 

Футбол трансферы
ПСЖ
Реал Мадрид
футбол
спорт
Винисиус Жуниор

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