Трубин пожаловался на Судакова после инцидента на тренировке

Георгий Судаков берет интервью у Анатолия Трубина. Фото: скриншот YouTube

Футболисты сборной Украины завершают подготовку к товарищескому матчу с командой Молдовы. Полузащитник "сине-желтых" Георгий Судаков взял небольшое интервью у голкипера Анатолия Трубина.

За несколько часов до товарищеского поединка Судаков и Трубин дали интервью YouTube-каналу "Взбірна".

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Георгий Судаков за последние полгода стал основным футболистом сборной Украины. Ситуация с Анатолием Трубиным пока не ясна. Тренерский штаб еще не выбрал вратаря, который будет играть в основе на Евро-2024. Оба игрока тренируются и готовятся к матчу с Молдовой вместе с партнерами по команде.

Георгий Судаков во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Трубин пожаловался на Судакова

В последний день в Польше перед вылетом на матч с Молдовой у футболистов сборной Украины почти не было свободного времени. Тренерский штаб предоставил игрокам всего несколько часов для отдыха. По словам Судакова, большинство футболистов провели это время в общей компании.

Анатолий Трубин работает с мячом. Фото: instagram.com/uafukraine/

Трубин в шутку пожаловался на плохое самочувствие после ударов в исполнении Судакова на тренировке. Георгий сумел забить бывшему партнеру по "Шахтеру" три гола. Трубин не пропустил ни одного мяча от других футболистов.

"Кстати, я никогда не делал хет-трик в карьере. Анатолий, а сколько ты максимум пропускал за матч? Семь мячей? Понятно, можешь идти", — завершил интервью Судаков.

Напомним, Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" продаст игрока после Евро-2024.

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