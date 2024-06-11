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Трубин рассказал Судакову, почему плохо себя чувствует перед игрой с Молдовой

11 июня 2024 15:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин пожаловался на Судакова после инцидента на тренировке
Георгий Судаков берет интервью у Анатолия Трубина. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты сборной Украины завершают подготовку к товарищескому матчу с командой Молдовы. Полузащитник "сине-желтых" Георгий Судаков взял небольшое интервью у голкипера Анатолия Трубина. 

За несколько часов до товарищеского поединка Судаков и Трубин дали интервью YouTube-каналу "Взбірна". 

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Георгий Судаков за последние полгода стал основным футболистом сборной Украины. Ситуация с Анатолием Трубиным пока не ясна. Тренерский штаб еще не выбрал вратаря, который будет играть в основе на Евро-2024. Оба игрока тренируются и готовятся к матчу с Молдовой вместе с партнерами по команде. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Трубин пожаловался на Судакова 

В последний день в Польше перед вылетом на матч с Молдовой у футболистов сборной Украины почти не было свободного времени. Тренерский штаб предоставил игрокам всего несколько часов для отдыха. По словам Судакова, большинство футболистов провели это время в общей компании. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин работает с мячом. Фото: instagram.com/uafukraine/

Трубин в шутку пожаловался на плохое самочувствие после ударов в исполнении Судакова на тренировке. Георгий сумел забить бывшему партнеру по "Шахтеру" три гола. Трубин не пропустил ни одного мяча от других футболистов. 

"Кстати, я никогда не делал хет-трик в карьере. Анатолий, а сколько ты максимум пропускал за матч? Семь мячей? Понятно, можешь идти", — завершил интервью Судаков. 

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футбол
Анатолий Трубин
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт
Георгий Судаков

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