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Трубін розповів Судакову, чому погано почувається перед грою з Молдовою

11 червня 2024 15:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін поскаржився на Судакова після інциденту на тренуванні
Георгій Судаков бере інтерв'ю в Анатолія Трубіна. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти збірної України завершують підготовку до товариського матчу із командою Молдови. Півзахисник "синьо-жовтих" Георгій Судаков взяв невелике інтерв'ю у голкіпера Анатолія Трубіна.

За декілька годин до товариського поєдинку Судаков та Трубін дали інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Георгій Судаков за останні пів року став головним футболістом збірної України. Ситуація з Анатолієм Трубіним поки що не зрозуміла. Тренерський штаб ще не обрав воротаря, який гратиме в основі на Євро-2024. Обидва гравці тренуються та готуються до матчу з Молдовою разом із партнерами по команді.

Георгій Судаков
Георгій Судаков під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Трубін поскаржився на Судакова

В останній день у Польщі перед вильотом на матч із Молдовою у футболістів збірної України майже не було вільного часу. Тренерський штаб надав гравцям лише кілька годин для відпочинку. За словами Судакова, більшість футболістів провели цей час у спільній компанії.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін працює із м'ячем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Трубін жартома поскаржився на погане самопочуття після ударів у виконанні Судакова на тренуванні. Георгій зумів забити колишньому партнерові по "Шахтарю" три голи. Трубін не пропустив жодного м'яча від інших футболістів.

"До речі, я ніколи не робив хет-трик у кар'єрі. Анатолію, а скільки ти максимум пропускав за матч? Сім м'ячів? Зрозуміло, можеш йти", — завершив інтерв'ю Судаков.

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футбол
Анатолій Трубін
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт
Георгій Судаков

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