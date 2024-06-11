Трубін поскаржився на Судакова після інциденту на тренуванні

Георгій Судаков бере інтерв'ю в Анатолія Трубіна. Фото: скриншот YouTube

Футболісти збірної України завершують підготовку до товариського матчу із командою Молдови. Півзахисник "синьо-жовтих" Георгій Судаков взяв невелике інтерв'ю у голкіпера Анатолія Трубіна.

За декілька годин до товариського поєдинку Судаков та Трубін дали інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Георгій Судаков за останні пів року став головним футболістом збірної України. Ситуація з Анатолієм Трубіним поки що не зрозуміла. Тренерський штаб ще не обрав воротаря, який гратиме в основі на Євро-2024. Обидва гравці тренуються та готуються до матчу з Молдовою разом із партнерами по команді.

Георгій Судаков під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Трубін поскаржився на Судакова

В останній день у Польщі перед вильотом на матч із Молдовою у футболістів збірної України майже не було вільного часу. Тренерський штаб надав гравцям лише кілька годин для відпочинку. За словами Судакова, більшість футболістів провели цей час у спільній компанії.

Анатолій Трубін працює із м'ячем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Трубін жартома поскаржився на погане самопочуття після ударів у виконанні Судакова на тренуванні. Георгій зумів забити колишньому партнерові по "Шахтарю" три голи. Трубін не пропустив жодного м'яча від інших футболістів.

"До речі, я ніколи не робив хет-трик у кар'єрі. Анатолію, а скільки ти максимум пропускав за матч? Сім м'ячів? Зрозуміло, можеш йти", — завершив інтерв'ю Судаков.

Нагадаємо, Судаков гратиме в Англії — Шахтар продасть гравця після Євро-2024.

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