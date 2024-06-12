ПСЖ зробить Реалу щедру пропозицію щодо трансферу Вінісіуса

Вінісіус може піти з Реала — ПСЖ готує рекордну пропозицію
Керівництво французького "ПСЖ" знайшло заміну Кіліану Мбаппе. Форвард перейшов до мадридського "Реала", але у зворотному напрямку може прослідувати інша зірка футболу.
Парижани збираються запропонувати вигідний контракт Вінісіусу Жуніору, повідомляє Relevo.
"ПСЖ" збирається зробити Вінісіуса найоплачуванішим футболістом Європи. У Парижі не змогли змиритися зі втратою Кіліана Мбаппе. У відповідь французький клуб розраховує підписати 23-річного фаворита в боротьбі за "Золотий м'яч".
Деталі трансферу Вінісіуса
"ПСЖ" має намір ініціювати переговори з агентами бразильського футболіста мадридського "Реала". Вінісіус заробляє в Іспанії трохи понад 20 млн євро. Парижани готові подвоїти зарплату футболіста
Трансферна вартість гравця складає 180 млн євро. "ПСЖ" не торгуватиметься з "Реалом" і заплатить мадридцям відпускні за Вінісіуса. Трансфер може відбутися на початку липня.
У сезоні 2023/2024 Вінісіус провів у складі "Реала" 39 матчів у всіх турнірах. Він забив 24 голи та зробив 9 результативних передач.
Нагадаємо, "Динамо" влітку втратить Бражка та ще двох гравців збірної України.
Судаков гратиме в Англії — Шахтар продасть гравця після Євро-2024.
Забарний стане гравцем легендарного клубу АПЛ — що відомо.
Гвардіола назвав майбутнього переможця Євро-2024 — тренер виділив дві команди.
Трубін поскаржився на Судакова після інциденту на тренуванні.
Читайте Новини.LIVE!