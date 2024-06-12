ПСЖ зробить Реалу щедру пропозицію щодо трансферу Вінісіуса

Вінісіус та Джуд Беллінгем святкують перемогу у Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Susana Vera

Керівництво французького "ПСЖ" знайшло заміну Кіліану Мбаппе. Форвард перейшов до мадридського "Реала", але у зворотному напрямку може прослідувати інша зірка футболу.

Парижани збираються запропонувати вигідний контракт Вінісіусу Жуніору, повідомляє Relevo.

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Деталі трансферу Вінісіуса

"ПСЖ" має намір ініціювати переговори з агентами бразильського футболіста мадридського "Реала". Вінісіус заробляє в Іспанії трохи понад 20 млн євро. Парижани готові подвоїти зарплату футболіста

Вінісіус Жуніор із Кубком чемпіонів. Фото: Reuters/Carl Recine

Трансферна вартість гравця складає 180 млн євро. "ПСЖ" не торгуватиметься з "Реалом" і заплатить мадридцям відпускні за Вінісіуса. Трансфер може відбутися на початку липня.

У сезоні 2023/2024 Вінісіус провів у складі "Реала" 39 матчів у всіх турнірах. Він забив 24 голи та зробив 9 результативних передач.

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