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Вінісіус може піти з Реала — ПСЖ готує рекордну пропозицію

12 червня 2024 18:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
ПСЖ зробить Реалу щедру пропозицію щодо трансферу Вінісіуса
Вінісіус та Джуд Беллінгем святкують перемогу у Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво французького "ПСЖ" знайшло заміну Кіліану Мбаппе. Форвард перейшов до мадридського "Реала", але у зворотному напрямку може прослідувати інша зірка футболу.

Парижани збираються запропонувати вигідний контракт Вінісіусу Жуніору, повідомляє Relevo.

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"ПСЖ" збирається зробити Вінісіуса найоплачуванішим футболістом Європи. У Парижі не змогли змиритися зі втратою Кіліана Мбаппе. У відповідь французький клуб розраховує підписати 23-річного фаворита в боротьбі за "Золотий м'яч".

Деталі трансферу Вінісіуса

"ПСЖ" має намір ініціювати переговори з агентами бразильського футболіста мадридського "Реала". Вінісіус заробляє в Іспанії трохи понад 20 млн євро. Парижани готові подвоїти зарплату футболіста

Вінісіус Жуніор
Вінісіус Жуніор із Кубком чемпіонів. Фото: Reuters/Carl Recine

Трансферна вартість гравця складає 180 млн євро. "ПСЖ" не торгуватиметься з "Реалом" і заплатить мадридцям відпускні за Вінісіуса. Трансфер може відбутися на початку липня.

У сезоні 2023/2024 Вінісіус провів у складі "Реала" 39 матчів у всіх турнірах. Він забив 24 голи та зробив 9 результативних передач.

Нагадаємо, "Динамо" влітку втратить Бражка та ще двох гравців збірної України.

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Футбол трансфери
ПСЖ
Реал Мадрид
футбол
спорт
Вінісіус Жуніор

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