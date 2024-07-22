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Зірка Реалу відмовився від зарплати в розмірі 200 млн доларів у легендарному клубі

22 липня 2024 09:49
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Вінісіус Жуніор відмовився від пропозиції Манчестер Юнайтед на 200 млн євро
Вінісіус Жуніор. Фото: x.com/vinijr
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Вінгер мадридського "Реалу" Вінісіус Жуніор може покинути клуб. На бразильця є претенденти з Англійської прем’єр-ліги.

Одному з потенційних покупців футболіст вже відмовив, передає портал Defensa Central.

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Вінісіус Жуніор після переходу в "Реал". Фото: Reuters/Susana Vera

Зірка "Реалу" відмовився від величезної зарплатні

За інформацією від джерела, 23-річний вінгер "Реалу" отримав пропозицію від "Манчестер Юнайтед".

Нові власники англійського клуба запропонували бразильцю зарплатню в розмірі 200 млн євро. При цьому не уточнюється, мова йде за щорічний оклад чи за 5 років договору. В будь-якому випадку, це суттєво більш ніж він заробляє в "Реалі".

Також "МЮ" хотіли заплатити "Реалу" за гравця 230 млн євро, що стало б рекордним продажем мадридців.

Попри зацікавленість "Манчестер Юнайтед", Вінісіус відмовив англійцям. За його словами, гроші наразі не відіграють для нього великого значення.

"Гроші зараз не є для мене найважливішим на цьому етапі моєї кар’єри", — сказав Вінісіус.

Минулого сезону Вінісіус відіграв за "Реал" у 39 матчах, забив 24 голи та віддав 11 асистів.

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