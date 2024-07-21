Стали известны заработные платы Довбика и Цыганкова в Испании

Виктор Цыганков и Артём Довбык. Фото: Твиттер Жироны

Украинцы Артём Довбык и Виктор Цыганков выступают в Ла Лиге. Недавно стали известны зарплаты украинских легионеров.

Данные обнародовала портал Capology.

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Зарплаты Довбика и Цыганкова

Отмечается, что самым высокооплачиваемым игроком испанской лиги является полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг — он получает 37,5 млн евро в год. На втором месте расположился Роберт Левандовски, годовой оклад которого составляет 33,33 млн. евро. Тройку лидеров закрывает новый игрок мадридского "Реала" Киллиан Мбаппе — 31,25 млн евро в год.

В Чемпионате Испании выступают и украинские игроки Довбык и Цыганков. Они не вошли в топ-50:

Артем Довбик ("Жирона") — 2,5 млн евро в год;

Виктор Цыганков ("Жирона") — 1,4 млн евро в год.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.

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