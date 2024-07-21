Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге arrow

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге

21 июля 2024 21:31
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Стали известны заработные платы Довбика и Цыганкова в Испании
Виктор Цыганков и Артём Довбык. Фото: Твиттер Жироны
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Украинцы Артём Довбык и Виктор Цыганков выступают в Ла Лиге. Недавно стали известны зарплаты украинских легионеров.

Данные обнародовала портал Capology.

Читайте также:

Зарплаты Довбика и Цыганкова

Отмечается, что самым высокооплачиваемым игроком испанской лиги является полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг — он получает 37,5 млн евро в год. На втором месте расположился Роберт Левандовски, годовой оклад которого составляет 33,33 млн. евро. Тройку лидеров закрывает новый игрок мадридского "Реала" Киллиан Мбаппе — 31,25 млн евро в год.

В Чемпионате Испании выступают и украинские игроки Довбык и Цыганков. Они не вошли в топ-50:

  • Артем Довбик ("Жирона") — 2,5 млн евро в год;
  • Виктор Цыганков ("Жирона") — 1,4 млн евро в год.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LALIGA (@laliga)

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком идет речь.

Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом.

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы, что известно.

зарплаты футбол Артем Довбик Виктор Цыганков Испанская Ла Лига

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ