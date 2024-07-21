Стали известны заработные платы Довбика и Цыганкова в Испании

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге
Украинцы Артём Довбык и Виктор Цыганков выступают в Ла Лиге. Недавно стали известны зарплаты украинских легионеров.
Данные обнародовала портал Capology.
Зарплаты Довбика и Цыганкова
Отмечается, что самым высокооплачиваемым игроком испанской лиги является полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг — он получает 37,5 млн евро в год. На втором месте расположился Роберт Левандовски, годовой оклад которого составляет 33,33 млн. евро. Тройку лидеров закрывает новый игрок мадридского "Реала" Киллиан Мбаппе — 31,25 млн евро в год.
В Чемпионате Испании выступают и украинские игроки Довбык и Цыганков. Они не вошли в топ-50:
- Артем Довбик ("Жирона") — 2,5 млн евро в год;
- Виктор Цыганков ("Жирона") — 1,4 млн евро в год.
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