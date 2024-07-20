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Довбик знову забиває за Жирону — на рахунку форварда два голи у матчі

20 липня 2024 15:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Довбик забив за Жирону два голи у товариському матчі
Артем Довбик на тренуванні у складі "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард збірної України Артем Довбик має намір залишитися в іспанській "Жироні". Футболіст проводить у клубі передсезонну підготовку.

Довбик оформив дубль за "Жирону" у товариському матчі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках підготовки до сезону 2024/2025 "Жирона" провела товариський поєдинок із французьким "Монпельє", який у минулій кампанії фінішував на 12 місці у турнірній таблиці чемпіонату Франції. Українець Артем Довбик вийшов на поле в основному складі каталонської команди.

Склад Жирони на гру з Монпельє
Склад "Жирони" на гру з "Монпельє". Фото: instagram.com/gironafc/

Як "Жирона" зіграла з "Монпельє"

Головний тренер "Жирони" Мічел перевірив у грі декількох новачків команди на чолі з
Ладиславом Крейчі. Капітаном команди у цьому матчі став Валері Фернандес. Артем Довбик вийшов на поле в основі, Віктор Циганков не потрапив у заявку на гру.

Форвард збірної України став автором двох голів у складі "Жирони". Спочатку Довбик отримав передачу з лівого флангу та в дотик перекинув м'яч через воротаря французької команди.

Незабаром українець увірвався з м'ячем до чужого штрафного майданчика. У боротьбі із захисником Довбик зумів завдати точного удару низом повз голкіпера.

У другому таймі Мічел замінив Довбика та ще декілька основних футболістів. "Жирона" не зуміла втримати перемогу та зіграла з французами внічию з рахунком 3:3. Третій м'яч за іспанську команду забив Ману Вальєхо. Свій наступний товариський матч каталонці зіграють із "Еспаньолом" у суботу, 27 липня.

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спорт футбол Артем Довбик Іспанська Ла Ліга Жирона

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