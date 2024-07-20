Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик снова забивает за Жирону — на счету форварда два гола в матче arrow

Довбик снова забивает за Жирону — на счету форварда два гола в матче

20 июля 2024 15:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Довбик забил за Жирону два гола в товарищеском матче
Артем Довбик на тренировке в составе "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард сборной Украины Артем Довбик собирается остаться в испанской "Жироне". Футболист проводит в клубе предсезонную подготовку. 

Довбик оформил дубль за "Жирону" в товарищеском матче, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

В рамках подготовки к сезону 2024/2025 "Жирона" провела товарищеский поединок с французским "Монпелье", который в прошлой кампании финишировал на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Украинец Артем Довбик вышел на поле в основном составе каталонской команды. 

Состав Жироны на игру с Монпелье
Состав "Жироны" на игру с "Монпелье". Фото: instagram.com/gironafc/ 

Как "Жирона" сыграла с "Монпелье"

Главный тренер "Жироны" Мичел проверил в игре нескольких новичков команды во главе с 
Ладиславом Крейчи. Капитаном команде в этом матче стал Валери Фернандес. Артем Довбик вышел на поле в основном составе, Виктор Цыганков не попал в заявку на игру. 

Форвард сборной Украины стал автором двух голов в составе "Жироны". Сначала Довбик получил передачу с левого фланга и в касание перебросил мяч через вратаря французской команды. 

Вскоре украинец ворвался с мячом в чужую штрафную. В борьбе с защитником Довбик сумел нанести точный удар низом мимо голкипера.

Во втором тайме Мичел заменил Довбика и еще несколько основных футболистов. "Жирона" не сумела удержать победу и сыграла с французами вничью со счетом 3:3. Третий мяч в составе испанцев забил Ману Вальехо. Свой следующий товарищеский матч каталонцы сыграют с "Эспаньолом" в субботу, 27 июля. 

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.  

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Динамо" интересуется опытным чилийским полузащитником — что про него известно.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.

спорт футбол Артем Довбик Испанская Ла Лига Жирона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня