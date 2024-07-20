Довбик забил за Жирону два гола в товарищеском матче

Довбик снова забивает за Жирону — на счету форварда два гола в матче
Форвард сборной Украины Артем Довбик собирается остаться в испанской "Жироне". Футболист проводит в клубе предсезонную подготовку.
Довбик оформил дубль за "Жирону" в товарищеском матче, сообщает портал Новини.LIVE.
В рамках подготовки к сезону 2024/2025 "Жирона" провела товарищеский поединок с французским "Монпелье", который в прошлой кампании финишировал на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Украинец Артем Довбик вышел на поле в основном составе каталонской команды.
Как "Жирона" сыграла с "Монпелье"
Главный тренер "Жироны" Мичел проверил в игре нескольких новичков команды во главе с
Ладиславом Крейчи. Капитаном команде в этом матче стал Валери Фернандес. Артем Довбик вышел на поле в основном составе, Виктор Цыганков не попал в заявку на игру.
Форвард сборной Украины стал автором двух голов в составе "Жироны". Сначала Довбик получил передачу с левого фланга и в касание перебросил мяч через вратаря французской команды.
Вскоре украинец ворвался с мячом в чужую штрафную. В борьбе с защитником Довбик сумел нанести точный удар низом мимо голкипера.
Во втором тайме Мичел заменил Довбика и еще несколько основных футболистов. "Жирона" не сумела удержать победу и сыграла с французами вничью со счетом 3:3. Третий мяч в составе испанцев забил Ману Вальехо. Свой следующий товарищеский матч каталонцы сыграют с "Эспаньолом" в субботу, 27 июля.
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