Стали відомі заробітні плати Довбика та Циганкова в Іспанії

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла Лізі
Українці Артем Довбик та Віктор Циганков виступають у Ла Лізі. Нещодавно стали відомі зарплати українських легіонерів.
Дані оприлюднила портал Capology.
Зарплати Довбика та Циганкова
Зазначається, що найвисокооплачуванішим гравцем іспанської ліги є півзахисник "Барселони" Френкі де Йонг — він отримує 37,5 млн євро на рік. На другому місці розташувався Роберт Левандовскі, річний оклад якого складає 33,33 млн євро. Трійку лідерів закриває новий гравець мадридського "Реала" Кілліан Мбаппе — 31,25 млн євро на рік.
У Чемпіонаті Іспанії виступають й українські гравці Довбик та Циганков. Вони не увійшли в топ-50:
- Артем Довбик ("Жирона") — 2,5 млн євро на рік;
- Віктор Циганков ("Жирона") — 1,4 млн євро на рік.
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