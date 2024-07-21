Стали відомі заробітні плати Довбика та Циганкова в Іспанії

Віктор Циганков та Артем Довбик. Фото: Твіттер Жирони

Українці Артем Довбик та Віктор Циганков виступають у Ла Лізі. Нещодавно стали відомі зарплати українських легіонерів.

Дані оприлюднила портал Capology.

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Зарплати Довбика та Циганкова

Зазначається, що найвисокооплачуванішим гравцем іспанської ліги є півзахисник "Барселони" Френкі де Йонг — він отримує 37,5 млн євро на рік. На другому місці розташувався Роберт Левандовскі, річний оклад якого складає 33,33 млн євро. Трійку лідерів закриває новий гравець мадридського "Реала" Кілліан Мбаппе — 31,25 млн євро на рік.

У Чемпіонаті Іспанії виступають й українські гравці Довбик та Циганков. Вони не увійшли в топ-50:

Артем Довбик ("Жирона") — 2,5 млн євро на рік;

Віктор Циганков ("Жирона") — 1,4 млн євро на рік.

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