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Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла Лізі

21 липня 2024 21:31
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Стали відомі заробітні плати Довбика та Циганкова в Іспанії
Віктор Циганков та Артем Довбик. Фото: Твіттер Жирони
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Українці Артем Довбик та Віктор Циганков виступають у Ла Лізі. Нещодавно стали відомі зарплати українських легіонерів.

Дані оприлюднила портал Capology.

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Зазначається, що найвисокооплачуванішим гравцем іспанської ліги є півзахисник "Барселони" Френкі де Йонг — він отримує 37,5 млн євро на рік. На другому місці розташувався Роберт Левандовскі, річний оклад якого складає 33,33 млн євро. Трійку лідерів закриває новий гравець мадридського "Реала" Кілліан Мбаппе — 31,25 млн євро на рік.

У Чемпіонаті Іспанії виступають й українські гравці Довбик та Циганков. Вони не увійшли в топ-50:

  • Артем Довбик ("Жирона") — 2,5 млн євро на рік;
  • Віктор Циганков ("Жирона") — 1,4 млн євро на рік.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

зарплати футбол Артем Довбик Віктор Циганков Іспанська Ла Ліга

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