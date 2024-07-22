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Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

22 июля 2024 10:19
Валерий Ковалевич - Редактор
Ярмоленко получит предложение от известного зарубежного клуба
Андрей Ярмоленко в матче против сборной Германии. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко неожиданно стал следующим кандидатом на трансфер из столичного клуба. К футболисту проявляется интерес известная зарубежная команда. 

"Динамо" может отпустить Ярмоленко, если получит выгодное предложение по игроку, сообщает Daily Mail

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Андрей Ярмоленко нескоро завершит карьеру. Опытный 34-летний футболист год назад вернулся в "Динамо", воспитанником которого он является. Ярмоленко пропустил часть сезона из-за травмы, но успел сыграть 20 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на Евро-2024. Фото: скриншот Megogo

Куда может перейти Ярмоленко 

Контракт хавбека с "Динамо" действует еще год. Предполагалось, что летом 2025 года футболист завершит карьеру и начнет работать на административной должности в клубе. Уже сейчас Ярмоленко частично выполняет функции спортивного агента и помогает "Динамо" подписывать контракты с украинскими футболистами. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в новой форме "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Однако Ярмоленко может провести сезон в зарубежном клубе. "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии готовит для "Динамо" и полузащитника предложение. Речь идет об аренде сроком на год, за которую киевский клуб получит 4 млн евро. Зарплата самого Ярмоленко тоже вырастет по сравнению с тем, сколько он зарабатывает в Киеве. 

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

Кварцяный объяснил, как нужно заменить "Днепр-1" в УПЛ. 

Звезда "Реала" отказался от зарплаты в размере 200 млн долларов в легендарном клубе. 

В "Днепр-1" назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба.

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Андрей Ярмоленко

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