Ярмоленко получит предложение от известного зарубежного клуба

Андрей Ярмоленко в матче против сборной Германии. Фото: instagram.com/uafukraine/

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко неожиданно стал следующим кандидатом на трансфер из столичного клуба. К футболисту проявляется интерес известная зарубежная команда.

"Динамо" может отпустить Ярмоленко, если получит выгодное предложение по игроку, сообщает Daily Mail.

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Андрей Ярмоленко нескоро завершит карьеру. Опытный 34-летний футболист год назад вернулся в "Динамо", воспитанником которого он является. Ярмоленко пропустил часть сезона из-за травмы, но успел сыграть 20 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Андрей Ярмоленко на Евро-2024. Фото: скриншот Megogo

Куда может перейти Ярмоленко

Контракт хавбека с "Динамо" действует еще год. Предполагалось, что летом 2025 года футболист завершит карьеру и начнет работать на административной должности в клубе. Уже сейчас Ярмоленко частично выполняет функции спортивного агента и помогает "Динамо" подписывать контракты с украинскими футболистами.

Андрей Ярмоленко в новой форме "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Однако Ярмоленко может провести сезон в зарубежном клубе. "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии готовит для "Динамо" и полузащитника предложение. Речь идет об аренде сроком на год, за которую киевский клуб получит 4 млн евро. Зарплата самого Ярмоленко тоже вырастет по сравнению с тем, сколько он зарабатывает в Киеве.

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