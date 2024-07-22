Ярмоленко отримає пропозицію від відомого закордонного клубу

Андрій Ярмоленко у матчі проти збірної Німеччини. Фото: instagram.com/uafukraine/

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко несподівано став наступним кандидатом на трансфер зі столичного клубу. До футболіста виявляється інтерес відома закордонна команда.

"Динамо" може відпустити Ярмоленка, якщо отримає вигідну пропозицію щодо гравця, повідомляє Daily Mail.

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Андрій Ярмоленко незабаром завершить кар'єру. Досвідчений 34-річний футболіст рік тому повернувся до "Динамо", вихованцем якого він є. Ярмоленко пропустив частину сезону через травму, але встиг зіграти 20 матчів, у яких забив 8 голів і зробив 3 результативні передачі.

Андрій Ярмоленко на Євро-2024. Фото: скриншот Megogo

Куди може перейти Ярмоленко

Контракт хавбека із "Динамо" діє ще рік. Передбачалося, що влітку 2025 року футболіст завершить кар'єру та почне працювати на адміністративній посаді у клубі. Вже зараз Ярмоленко частково виконує функції спортивного агента та допомагає "Динамо" підписувати контракти з українськими футболістами.

Андрій Ярмоленко у новій формі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Проте Ярмоленко може провести сезон у закордонному клубі. "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії готує для "Динамо" та півзахисника пропозицію. Йдеться про оренду терміном на рік, за яку київський клуб отримає 4 млн євро. Зарплата самого Ярмоленка теж зросте порівняно з тим, скільки він заробляє у Києві.

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