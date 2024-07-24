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Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

24 липня 2024 10:04
Валерій Ковалевич - Редактор
Зінченко обрав клуб, до якого перейде з Арсенала цього літа
Олександр Зінченко забиває гол за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/
Валерій Ковалевич - Редактор

Лондонський "Арсенал" збирається продати цього літа декілька футболістів, які ще недавно були гравцями основного складу. У цьому списку опинився і захисник збірної України Олександр Зінченко.

Українець не входить до планів тренерського штабу "канонірів" на наступний сезон, повідомляє The Athletic.

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Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета підготував список футболістів, які покинуть лондонську команду цього літа. Крім Кірана Тірні та Якуба Ківьора у ньому опинився Олександр Зінченко. Захисник рідко виходив на поле у другій половині минулого сезону.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко після матчу за "Арсенал" Фото: instagram.com/zinchenko/

Куди може піти Зінченко

Контракт українського захисника з "Арсеналом" діє до літа 2026 року, проте лондонський клуб не завищуватиме трансферної вартості гравця. "Каноніри" хочуть отримати за досвідченого захисника 25 млн євро.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/zinchenko/

Зінченко має декілька варіантів продовження кар'єри враховуючи, що Олександр не хоче грати в Прем'єр-лізі за будь-який клуб, окрім "Манчестер Сіті" та "Арсенала". У послугах 27-річного футболіста зацікавлений туринський "Ювентус", який уже зараз готовий зробити "канонірам" пропозицію щодо українця. Італійський клуб хоче зміцнити склад, щоб повернути собі чемпіонський титул у Серії А. Зінченко входить до списку трансферів "старої синьйори".

Окрім цього, агент українського футболіста веде переговори з клубами з Іспанії та Німеччини. Згідно з чутками, Зінченко має варіант з переходом до "Баварії".

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер. 

Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Шовковський пояснив, чим невдоволений після перемоги "Динамо" над "Партизаном".

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал

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