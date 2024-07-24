Зінченко обрав клуб, до якого перейде з Арсенала цього літа

Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця
Лондонський "Арсенал" збирається продати цього літа декілька футболістів, які ще недавно були гравцями основного складу. У цьому списку опинився і захисник збірної України Олександр Зінченко.
Українець не входить до планів тренерського штабу "канонірів" на наступний сезон, повідомляє The Athletic.
Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета підготував список футболістів, які покинуть лондонську команду цього літа. Крім Кірана Тірні та Якуба Ківьора у ньому опинився Олександр Зінченко. Захисник рідко виходив на поле у другій половині минулого сезону.
Куди може піти Зінченко
Контракт українського захисника з "Арсеналом" діє до літа 2026 року, проте лондонський клуб не завищуватиме трансферної вартості гравця. "Каноніри" хочуть отримати за досвідченого захисника 25 млн євро.
Зінченко має декілька варіантів продовження кар'єри враховуючи, що Олександр не хоче грати в Прем'єр-лізі за будь-який клуб, окрім "Манчестер Сіті" та "Арсенала". У послугах 27-річного футболіста зацікавлений туринський "Ювентус", який уже зараз готовий зробити "канонірам" пропозицію щодо українця. Італійський клуб хоче зміцнити склад, щоб повернути собі чемпіонський титул у Серії А. Зінченко входить до списку трансферів "старої синьйори".
Окрім цього, агент українського футболіста веде переговори з клубами з Іспанії та Німеччини. Згідно з чутками, Зінченко має варіант з переходом до "Баварії".
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