Шапаренко готується до трансферу з Динамо до англійського клубу

Микола Шапаренко на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко став головним кандидатом на відхід зі столичної команди. Керівництво "біло-синіх" готується до трансферу футболіста.

Шапаренко може продовжити кар'єру в команді з чемпіонату Англії, повідомляє Daily Star.

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Контракт Миколи Шапаренка з "Динамо" діє до літа 2025 року. Багато експертів стверджували, що 25-річний півзахисник є наступним кандидатом на вихід з київської команди, при цьому керівництво не утримуватиме футболіста. І тепер у "біло-синіх" з'явилася вигідна пропозиція щодо трансферу хавбека.

До якого клубу перейде Шапаренко

Протягом останніх років регулярно з'являється інформація про інтерес закордонних команд до українського футболіста. Але тепер англійські журналісти повідомили, що у послугах Шапаренка зацікавлений "Ньюкасл". Головний тренер команди Едді Гау шукає креативного футболіста з гарним пасом на позицію до центру поля.

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво "Ньюкасла" готове заплатити за Шапаренка 10 млн євро. "Динамо" хоче заробити на трансфері Миколи більше, але піде на поступки, якщо позиція "сорок" виявиться принциповою. Також під час укладання угоди між клубами можлива виплата бонусів за успішну гру футболіста.

Влітку 2024 року Шапаренко вже забивав за збірну України на чемпіонаті Європи, а також за "Динамо" у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

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