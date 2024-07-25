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Молодий талант Динамо та збірної України підтвердив, що його хочуть купити в Англії

25 липня 2024 14:58
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Молодий талант Динамо Пономаренко цікавий клубам АПЛ
Український форвард Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У "Динамо" U-19 та збірної України U-19 лідером є центральний нападник Матвій Пономаренко. Цього ж футболіста сватають у "Севілью" та клуби АПЛ.

Пономаренко у коментарі "Українському футболу" розповів, хто насправді ним цікавився.

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За словами Пономаренка, він із преси дізнався про інтерес до нього "Севільї", "Вулверхемптону" та "Брентфорда". Агент йому говорив зовсім про інше.

Матвій зазначив, що був все ж таки інтерес з Англії, але у щось серйозне він не переріс. Називати команду футболіст відмовився.

Пономаренко також зазначив, що йому у майбутньому хотілося б грати за мадридський "Реал".

"Мій улюблений клуб — це "Реал" Мадрид. Вважаю, що це найкраща команда світу. Думаю, що всі футболісти туди хочуть потрапити, бо це дуже великий клуб із великою історією", — сказав Пономаренко.

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Динамо Футбол трансфери Матвій Пономаренко Збірна України U-19

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