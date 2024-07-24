Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Вацко відреагував на перемогу Динамо над Партизаном — що сказав коментатор arrow

Вацко відреагував на перемогу Динамо над Партизаном — що сказав коментатор

24 липня 2024 10:50
Валерій Ковалевич - Редактор
Вацко красиво привітав Динамо з перемогою над Партизаном
Микола Шапаренко перед матчем "Динамо". Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Відомий український коментатор Віктор Вацко поділився думкою про перший офіційний матч "Динамо" у сезоні 2024/2025. Київська команда обіграла "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Підопічні Олександра Шовковського розгромили суперника із рахунком 6:2, нагадує портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Напередодні першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Партизаном" Віктор Вацко розкритикував сербську команду за турне Росією. Коментатор попросив киян перемогти "Партизан" із великим рахунком. Ця заява викликала гнівну реакцію представників сербських спортивних ЗМІ.

Віктор Вацко
Віктор Вацко коментує події в українському футболі Фото: скриншот YouTube

Що Вацко сказав про гру "Динамо"

Український коментатор подякував підопічним Олександру Шовковському за перемогу. Він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі колаж із фото задоволеного Джонні Сінса, відомого актора фільмів для дорослих.

Джонні Сінс
Колаж від Віктора Вацка. Фото: instagram.com/v.vatsko/

"Дякую, "Динамо". По якості питань немає!", — написав Вацко. Коментатор відмітив на фото всіх футболістів київської команди.

Матч-відповідь "Динамо" з "Партизаном", який пройде в Сербії, відбудеться 31 липня.

Нагадаємо, Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця. 

Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер. 

Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Шовковський пояснив, чим невдоволений після перемоги "Динамо" над "Партизаном".

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі.

спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Віктор Вацко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу