Вацко красиво привітав Динамо з перемогою над Партизаном

Микола Шапаренко перед матчем "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Відомий український коментатор Віктор Вацко поділився думкою про перший офіційний матч "Динамо" у сезоні 2024/2025. Київська команда обіграла "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Підопічні Олександра Шовковського розгромили суперника із рахунком 6:2, нагадує портал Новини.LIVE.

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Напередодні першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Партизаном" Віктор Вацко розкритикував сербську команду за турне Росією. Коментатор попросив киян перемогти "Партизан" із великим рахунком. Ця заява викликала гнівну реакцію представників сербських спортивних ЗМІ.

Віктор Вацко коментує події в українському футболі Фото: скриншот YouTube

Що Вацко сказав про гру "Динамо"

Український коментатор подякував підопічним Олександру Шовковському за перемогу. Він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі колаж із фото задоволеного Джонні Сінса, відомого актора фільмів для дорослих.

Колаж від Віктора Вацка. Фото: instagram.com/v.vatsko/

"Дякую, "Динамо". По якості питань немає!", — написав Вацко. Коментатор відмітив на фото всіх футболістів київської команди.

Матч-відповідь "Динамо" з "Партизаном", який пройде в Сербії, відбудеться 31 липня.

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